Из-за аварии тысячи жителей юго-западного района остались без света

Вечером, 24 декабря 2016 года, в Кирове во тьму погрузился практически весь юго-западный район. Об этом в редакцию сообщили сразу несколько читателей.

По словам кировчанки Оксаны Смирновой, электричества нет на нескольких улицах:

Темно от ТЦ «Фестиваль» до ипподрома. Свет погас примерно в 20 часов.

Известно, что света нет на улицах Волкова, Солнечная, Екатерины Кочкиной и других. Сотрудница единой диспетчерской службы города сообщила, что ЧП произошло из-за аварии. Электричество должно появиться в домах жителей юго-западного района около 22 часов.

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