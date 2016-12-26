На улице Ленина у подъезда высотки прохожие нашли тело девушки

В понедельник, 26 декабря 2016 года, в Кирове на улице Ленина у дома № 184/3 прохожие нашли тело девушки, сообщается в группе «Злой кировчанин».

Очевидцы сообщают, что погибшей на вид 17-18 лет. Рядом с телом много крови.

Выпала из окна 14 этажа в 6:35. До сих пор лежит у пандуса первого подъезда. Момент трагедии видели жильцы дома, которые с утра прогревали свои машины, - рассказывает кировчанка Яна Шуваева.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и полиция. В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что погибшей девушке было 24 года. Травмы на ее теле характерны для падения с высоты.

Следователи СУ СК России по Кировской области проводят необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, - прокомментировали в ведомстве.

По факту происшествия проводится доследственная проверка.