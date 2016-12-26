В Кирове снегом завалило подъезд жилого дома

В Кирове снегом завалило подъезд жилого дома26 декабря 2016, 12:33 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото Анастасии Кривокорытовой
Люди с трудом могут попасть внутри или выйти из подъезда
В понедельник, 26 декабря, вход в подъезд жилого дома завалило снегом. Фотографии появились в группе "Место происшествия".
Снежные горы образовались у подъезда дома № 42 по улице Карла Маркса. Жильцы протоптали через большую горку "народную тропу", но попадают в подъезд и выходят из дома с трудом.
По адресу Карла Маркса, 42 невозможно зайти в подъезд после уборки снега с крыши. Ребенок в шоке. Как попасть домой, - рассказала Анастасия Кривокорытова.
Несмотря на то, что ситуация неприятная, нашлись и те пользователи, кто поиронизировал над инцидентом. Родителей малыша укорили за бездействие.
Лопату в руки родителям надо , вместо телефона. А что, современные дети не умеют заползать и спускаться с препятствий? Совсем вы их распустили. Техника не стоит и не ждет всю ночь, убрали снег плохо, не убрали опять плохо вам не угодишь, - высказались подписчики.
Напомним, погодные условия в Кирове способствуют таянию снега и его сходу с крыш, особенно со скатных кровель. Поэтому глава администрации города Александр Перескоков поставил задачу: осуществлять жесткий контроль за работой основных подрядных организаций по уборке территории города с обязательным обследованием всех основных магистральных улиц и зданий на предмет снежных свесов и очистке крыш.
Комментарии 1
варианты?
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