В Кирове снегом завалило подъезд жилого дома

В понедельник, 26 декабря, вход в подъезд жилого дома завалило снегом. Фотографии появились в группе "Место происшествия".

Снежные горы образовались у подъезда дома № 42 по улице Карла Маркса. Жильцы протоптали через большую горку "народную тропу", но попадают в подъезд и выходят из дома с трудом.

По адресу Карла Маркса, 42 невозможно зайти в подъезд после уборки снега с крыши. Ребенок в шоке. Как попасть домой, - рассказала Анастасия Кривокорытова.

Несмотря на то, что ситуация неприятная, нашлись и те пользователи, кто поиронизировал над инцидентом. Родителей малыша укорили за бездействие.

Лопату в руки родителям надо , вместо телефона. А что, современные дети не умеют заползать и спускаться с препятствий? Совсем вы их распустили. Техника не стоит и не ждет всю ночь, убрали снег плохо, не убрали опять плохо вам не угодишь, - высказались подписчики.