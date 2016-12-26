Врио губернатора Кировской области подписал указ о своем отпуске

Врио губернатора Кировской области подписал указ о своем отпуске26 декабря 2016, 14:38 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
правительство Кировской области
Отпуск главы региона продлится чуть больше недели
Врио губернатора Кировской области Игорь Васильев отправится перед Новым годом в отпуск. Соответствующий указ с подписью самого главы региона был опубликован на сайте правительства.
На то время, пока Игорь Васильев будет в отпуске, решением срочных вопросов будут заниматься его заместители. Отпуск главы региона продлится чуть больше недели.
Убываю в отпуск с 30 декабря 2016 по 7 января 2017, – сообщается в документе за подписью Игоря Васильева.
Напомним, что должность врио губернатора Кировской области Игорь Васильев занимает уже пять месяцев. 28 июля указ о его назначении на этот пост был опубликован на официальном сайте Кремля.
Комментарии 7
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя.
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