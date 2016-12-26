Врио губернатора Кировской области подписал указ о своем отпуске

Врио губернатора Кировской области Игорь Васильев отправится перед Новым годом в отпуск. Соответствующий указ с подписью самого главы региона был опубликован на сайте правительства.

На то время, пока Игорь Васильев будет в отпуске, решением срочных вопросов будут заниматься его заместители. Отпуск главы региона продлится чуть больше недели.

Убываю в отпуск с 30 декабря 2016 по 7 января 2017, – сообщается в документе за подписью Игоря Васильева.

Напомним, что должность врио губернатора Кировской области Игорь Васильев занимает уже пять месяцев. 28 июля указ о его назначении на этот пост был опубликован на официальном сайте Кремля.