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Главная Новости Врио губернатора Кировской области подписал указ о своем отпуске

Врио губернатора Кировской области подписал указ о своем отпуске

26 декабря 2016, 14:38 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
правительство Кировской области
Отпуск главы региона продлится чуть больше недели

Врио губернатора Кировской области Игорь Васильев отправится перед Новым годом в отпуск. Соответствующий указ с подписью самого главы региона был опубликован на сайте правительства. 

На то время, пока Игорь Васильев будет в отпуске, решением срочных вопросов будут заниматься его заместители. Отпуск главы региона продлится чуть больше недели. 

Убываю в отпуск с 30 декабря 2016 по 7 января 2017, – сообщается в документе за подписью Игоря Васильева.

Напомним, что должность врио губернатора Кировской области Игорь Васильев занимает уже пять месяцев. 28 июля указ о его назначении на этот пост был опубликован на официальном сайте Кремля.  

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Комментарии 7

26 декабря 2016, 15:10 Горожанин
подписал указ о своем отпуске и премии в размере трех окладов
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26 декабря 2016, 15:45 Горожанин
Да кстати на его просьбу вовремя оплатить налоги я прислушался и оплатил так может он возьмёт в руки лопату за место отпуска и пойдёт чистить снег если не может командовать коммунальными службами.
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26 декабря 2016, 16:03 Горожанин
Статья 122. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя.
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26 декабря 2016, 16:18 Горожанин
Горожанин
Статья 122. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя.
мог за свой счёт взять.
Ответить
26 декабря 2016, 16:48 Горожанин
Горожанин
Статья 122. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя.
Не я ведь не против КЗоТа смысл в том сначала порядок наведи, а потом отдыхай с чистой совестью, смотрите в новый год все в снегу утонет и комунальшики ни капли не шевеляться.
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26 декабря 2016, 17:16 Горожанин
Что, устал зайка беленький? Однако быстро.
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26 декабря 2016, 17:30 Евгений
Горожанин
Не я ведь не против КЗоТа смысл в том сначала порядок наведи, а потом отдыхай с чистой совестью, смотрите в новый год все в снегу утонет и комунальшики ни капли не шевеляться.
Не КЗоТ, а ТК РФ.
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