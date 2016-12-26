В Кирове на 28-летнюю девушку с крыши дома упала снежная глыба

В Кирове на смену морозам пришло потепление, и, как результат, на дорогах образовалась "каша", а с крыш домов падает снег. В городе в выходные был зафиксирован первый случай травмирования человека снежной глыбой, которая упала с крыши. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Кировской области.

По информации ведомства, в Кирове 28-летнюю девушку увезли в травмбольницу после того, как на нее с крыши дома упала снежная глыба. Врачи диагностировали у нее ушиб мягких тканей правой голени и головы. Ей оказали необходимую медпомощь и отпустили домой.

В ведомстве напомнили: чтобы крышу вашего дома очистили от снега, вам нужно обратиться в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб должны отреагировать на ваше сообщение.

Как часто крышу вашего дома очищают от снега? Поделитесь ответами в комментариях