В Кирове на 28-летнюю девушку с крыши дома упала снежная глыба

В Кирове на 28-летнюю девушку с крыши дома упала снежная глыба26 декабря 2016, 16:11 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 12+
progorod43.ru
Девушку увезли в больницу
В Кирове на смену морозам пришло потепление, и, как результат, на дорогах образовалась "каша", а с крыш домов падает снег. В городе в выходные был зафиксирован первый случай травмирования человека снежной глыбой, которая упала с крыши. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Кировской области.
По информации ведомства, в Кирове 28-летнюю девушку увезли в травмбольницу после того, как на нее с крыши дома упала снежная глыба. Врачи диагностировали у нее ушиб мягких тканей правой голени и головы. Ей оказали необходимую медпомощь и отпустили домой.
В ведомстве напомнили: чтобы крышу вашего дома очистили от снега, вам нужно обратиться в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб должны отреагировать на ваше сообщение.
Как часто крышу вашего дома очищают от снега? Поделитесь ответами в комментариях
Комментарии 0
Поделись комментариями