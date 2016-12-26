Стало известно, сколько кировчан умерли от отравления алкоголем

За 11 месяцев 2016 года 260 кировчан умерли от отравления некачественным алкоголем. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора Кировской области.

Специалисты отмечают, что за прошедший год количество отравлений алкоголем и его суррогатами уменьшилось. За 11 месяцев 2016 года в Кировской области зарегистрировано 442 случая острых отравлений алкоголем. В прошлом году за это время отравилось 612 человек.

63,4 процента (280 человек) отравились этанолом (этиловым спиртом), 5,2 процентов (22 человека) - отравления метанолом; 31,4 процент (139 человек) - отравились другими и неуточненными спиртами, - пояснили в Управления Роспотребнадзора Кировской области.

Причем 85,4 процента погибли от того, что выпили слишком много алкоголя с этиловым спиртом. То есть того, что продается в любом алкогольном магазине.

В Управлении Роспотребнадзора Кировской области напоминают, что алкогольные напитки нужно приобретать только в магазинах, у которых имеется лицензия на их реализацию. Покупки лучше делать в крупных супермаркетах. Проверять наличие акцизной марки и провести визуальный ее осмотр (надорвана, переклеена и др.) качество ее расположения.