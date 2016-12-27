В Кирове с января будут работать только два ЗАГСа

В 2017 году в Кирове будут работать два ЗАГСа. Об этом рассказали в правительстве Кировской области.

С января следующего года подача заявлений на заключение брака в Ленинском подразделении ЗАГС на Менделеева, 21, будет прекращена. Будущие молодожены могут обратиться с заявлениями в Октябрьское подразделение и Дворец бракосочетания.

Отметим, что в 2017 году в России будет отмечаться 100-летие со дня образования ЗАГСов. К празднику во Дворце бракосочетания открылся третий зал вместимостью 20-25 человек.