В правительстве сказали, как будут продавать алкоголь в новогодние каникулы

В правительстве Кировской области рассказали, как в новогодние праздники в магазинах будут продавать алкоголь.

Установлен следующий режим:

с 1 января по 7 января 2017 года - с 10:00 до 23:00;

- с 10:00 до 23:00; 8 января 2017 года – с 10:00 до 22:00.

В случае, если кто-то из предпринимателей нарушит правила продажи алкоголя, получит штраф. Для должностных лиц он составит от 5 000 до 10 000 рублей, для юридических лиц - от 50 000 до 100 000 рублей.