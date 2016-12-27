В правительстве сказали, как будут продавать алкоголь в новогодние каникулы

Установлен режим, ограничивающий продажу спиртного в магазинах
В правительстве сказали, как будут продавать алкоголь в новогодние каникулы27 декабря 2016, 14:14 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
progorod43.ru
В правительстве Кировской области рассказали, как в новогодние праздники в магазинах будут продавать алкоголь.
Установлен следующий режим:
- с 1 января по 7 января 2017 года - с 10:00 до 23:00;
- 8 января 2017 года – с 10:00 до 22:00.
В случае, если кто-то из предпринимателей нарушит правила продажи алкоголя, получит штраф. Для должностных лиц он составит от 5 000 до 10 000 рублей, для юридических лиц - от 50 000 до 100 000 рублей.
Комментарии 4
Больше прибыль для подпольщиков и таксистов.
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