Кировчанка добилась возбуждения уголовного дела на продюсера ТНТ

На линейного продюсера "ТНТ" Ольгу Корнилову завели уголовное дело по заявлению кировчанки Иоланты Вороновой. Об этом экстрасенс сообщила нашей редакции.

Иоланта Воронова продолжает разбирательство с телеканалом "ТНТ" и программой "Битва экстрасенов", так как уверена, что шоу не более чем фарс, а победители битвы - актеры.

Я подавала заявление в прокуратуру Российской Федерации, дело перевели в УВД Басманного района. Возбуждено уголовное дело на линейного продюсера Ольгу Корнилову по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", так как есть диктофонные записи и оригиналы писем с угрозами. На данный момент линейному продюсеру предложено написать "заявление по собственному желанию ", - говорит кировский экстрасенс Иоланта Воронова.

Напомним, первое заседание по делу Иоланты Вороновой против компании "ТНТ" состоялось в октябре этого года. Цель женщины - добиться закрытия передачи.