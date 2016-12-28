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Главная Новости Кировчанка добилась возбуждения уголовного дела на продюсера ТНТ

Кировчанка добилась возбуждения уголовного дела на продюсера ТНТ

28 декабря 2016, 13:06 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото vk.com/id27105997
Сотрудника телеканала могут уволить

На линейного продюсера "ТНТ" Ольгу Корнилову завели уголовное дело по заявлению кировчанки Иоланты Вороновой. Об этом экстрасенс сообщила нашей редакции.

Иоланта Воронова продолжает разбирательство с телеканалом "ТНТ" и программой "Битва экстрасенов", так как уверена, что шоу не более чем фарс, а победители битвы - актеры.

  Я подавала заявление в  прокуратуру Российской Федерации, дело перевели в УВД Басманного района. Возбуждено уголовное дело на линейного продюсера Ольгу Корнилову по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", так как есть диктофонные записи и оригиналы писем с угрозами. На данный момент линейному продюсеру предложено написать "заявление по собственному желанию ", - говорит кировский экстрасенс Иоланта Воронова.

Напомним, первое заседание по делу Иоланты Вороновой против компании "ТНТ" состоялось в октябре этого года. Цель женщины - добиться закрытия передачи.

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Комментарии 3

28 декабря 2016, 13:15 Стилист
УПК РФ, ст. 24, чивоуштам
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28 декабря 2016, 13:27 Муся
Я не буду сейчас спорить, шоу, ни шоу, настоящие экстрасенсы или нет. Но могу сказать точно, что Иоланта и Росса Вороновы полнейшие шарлатанки.
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28 декабря 2016, 13:35 Вендетта
По себе людей не судят, Иоланта. Если Вы сами ничего не видите и приходится выдумывать разные пошлости, то это не значит, что среди других людей нет тех, кому вы завидуете тайно. Ведь на кого-то из них Вы хотите быть похожими, значит, они существуют. Большинство, конечно, распиарино-пропиарено в СМИ для рейтинга, но не надо оскорблять тех, кто действительно всю гадость через себя пропускает, помогая людям. Если бы Вы действительно работали с сущностями, у Вас бы сил не оставалось на скандалы и прочие бытовые глупости.
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