В Кирове оцепили здание торгового центра у вокзала

В Кирове оцепили здание торгового центра у вокзала28 декабря 2016, 12:03 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
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На место выезжали все оперативные службы
Во вторник, 27 декабря 2016 года, в Кирове на улице Комсомольской в здании торгового центра нашли подозрительный предмет, об этом сообщили в ГУ МЧС по Кировской области.
Первая информация об этом появилась в соцсетях. Очевидцы сообщили, что около 21 часа к торговому центру «Бум» на Комсомольской, 42б, съехались все оперативные службы: МЧС, скорая помощь, спасатели и кинологи.
- Нашли бесхозную сумку, - рассказала о причине оцепления очевидица Наталья Савиных.
В пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области сообщили, что сумка не представляла опасности, поэтому вызванные оперативные службы разъехались.
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