В Кирове оцепили здание торгового центра у вокзала

Во вторник, 27 декабря 2016 года, в Кирове на улице Комсомольской в здании торгового центра нашли подозрительный предмет, об этом сообщили в ГУ МЧС по Кировской области.

Первая информация об этом появилась в соцсетях. Очевидцы сообщили, что около 21 часа к торговому центру «Бум» на Комсомольской, 42б, съехались все оперативные службы: МЧС, скорая помощь, спасатели и кинологи.

- Нашли бесхозную сумку, - рассказала о причине оцепления очевидица Наталья Савиных.

В пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области сообщили, что сумка не представляла опасности, поэтому вызванные оперативные службы разъехались.



