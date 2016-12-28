Опубликован список самых редких имен кировских детей в 2016 году

Опубликован список самых редких имен кировских детей в 2016 году28 декабря 2016, 18:40 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Необычные мужские и женские имена
В Кировстате назвали самые необычные и редкие имена, которыми жители региона называли своих детей в 2016 году.
Среди редких мужских имен:
Вильсор, Гурий, Добрыня, Евсей, Лорий, Севарьян, Худайберген, Шарифул, Яромир.
Редких женских имен почти в два раза больше, чем мужских. Вот список:
Амилла, Анисия, Анфия, Арсения, Аурелия, Аурика, Владлена, Дания, Дарьяна, Даяна, Есения, Камилия, Клариса, Лаурита, Леонида, Люция, Мирия, Ненила, Неонилла, Нуррула, Резеда, Талия, Фдера, Феотиста, Эллина.
Напомним, что в 2015 году кировчанка назвала своего сына Ангелом. Родители рассказали, почему дали мальчику такое необычное имя. Все подробности здесь.
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