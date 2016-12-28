Опубликован список самых редких имен кировских детей в 2016 году

В Кировстате назвали самые необычные и редкие имена, которыми жители региона называли своих детей в 2016 году.

Среди редких мужских имен:

Вильсор, Гурий, Добрыня, Евсей, Лорий, Севарьян, Худайберген, Шарифул, Яромир.

Редких женских имен почти в два раза больше, чем мужских. Вот список:

Амилла, Анисия, Анфия, Арсения, Аурелия, Аурика, Владлена, Дания, Дарьяна, Даяна, Есения, Камилия, Клариса, Лаурита, Леонида, Люция, Мирия, Ненила, Неонилла, Нуррула, Резеда, Талия, Фдера, Феотиста, Эллина.

Напомним, что в 2015 году кировчанка назвала своего сына Ангелом. Родители рассказали, почему дали мальчику такое необычное имя. Все подробности здесь.

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