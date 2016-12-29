«Она нам была как мама»: жители Радужного скорбят по ушедшей учительнице

Во вторник, 27 декабря 2016 года, умерла учительница начальных классов школы № 74 Ребякова Надежда Анатольевна.

16 ноября педагогу исполнилось 60 лет. Из них 33 года она проработала в радужнинской школе. Надежду Анатольевну знали все жители микрорайона. У многих она была первой и самой любимой учительницей. Поэтому ее уход стал для жителей Радужного настоящей трагедией.

Выпускники школы № 74 вспоминают Надежду Анатольевну не только как хорошего, доброго и любимого педагога, многие признаются, что первая учительница им была как вторая мама:

Учитель с большой буквы, наша вторая мама. Человек, который вложил в нас жизнь и заложил в нас фундамент. Помним, любим , скорбим. Надежда Анатольевна, вы навсегда останетесь в наших сердцах. Мы никогда не забудем нашу последнюю с вами встречу.

Многие не могут поверить в смерть любимого педагога, вспоминают, как еще недавно стояли вместе, улыбались и с юмором вспоминали школьные годы.

Первая учительница. Она была с нами не только первые четыре школьных года, но и всю жизнь! При встрече всегда находила теплые слова, искренне интересовалась жизнью и дарила свой свет. Столько души она вложила в каждого своего ученика. Навсегда самая лучшая, любимая и дорогая! Так больно ее терять. Любим, помним, скорбим.

В школе, в которой Надежда Анатольевна проработала более 30, лет, выражают глубокие соболезнования родным и близким педагога и подчеркивают, что память о Надежде Анатольевне навсегда сохранится в сердцах учеников, учителей и родителей.

Надежда Анатольевна – настоящий учитель, любящая детей и свою работу, лауреат премии Аполлинарии Тепляшиной, Отличник народного просвещения России. За успехи в обучении и воспитании награждена Благодарностью Президента РФ, - рассказали в школе. - 40 лет своей жизни Надежда Анатольевна посвятила любимой работе, без остатка отдавая все душевные силы и теплоту ученикам. Ее педагогический талант и личностные качества служат примером для всех нас.

Коллектив школы 74 выражает глубокие соболезнования родным и близким Ребяковой Надежды Анатольевны. Память о ней навсегда сохранится в сердцах учеников, учителей и родителей.

Прощание с педагогом состоится в пятницу, 30 декабря, у дома Надежды Анатольевны на улице Конституции, 3 в 9:30.