В колониях осужденные смогут заказать фотосессии и читать электронные книги

Министерство юстиции России утвердило новые правила распорядка в колониях и тюрьмах. Об этом сообщает rg.ru.

Например, расширен перечень платных услуг для осужденных. Из интересного: сейчас осужденный сможет заказать фотосессию в колонии. Съемка пройдет под контролем администрации, то есть лишнего в кадр не попадет. Также за дополнительную плату можно получить консультацию врачей из гражданских больниц, сделать протезирование зубов.

Некоторые правила наоборот ужесточают уже существующие требования. Например, волосы на голове должны быть не длиннее 20 миллиметров. Можно короче. Длину бороды также ограничат до 9 миллиметров. Отрастить усы и бороду хотя бы на миллиметр больше будет уже нарушением.

Также общий вес личных вещей у заключенного не должен быть более 36 килограммов, раньше разрешалось до 50 килограммов. В личных шкафчиках им разрешается хранить не более пяти книг, средства личной гигиены могут храниться в прикроватных тумбочках, а продукты лежат в специальных ячейках на кухне в отряде.

Также в колонии осужденный вправе потратить до 9 000 рублей в месяц, а также все, что заработал сам. При себе у заключенных денег нет. Администрация колонии открывает каждому заключенному лицевой счет.

Однако есть и послабления: женщинам, чьи дети живут в колонии, разрешат носить гражданскую одежду. В России при женских колониях сейчас существуют 13 домов ребенка, там живут 580 детей, которым еще нет трех лет. Потом ребенка отпускают вместе с мамой домой, если у последней есть возможность выйти на свободу по УДО, либо передают на воспитание родственникам, либо отправляют в детский дом.

Осужденным, которые содержатся в облегченных условиях, разрешат иметь при себе электронные книги. Также будет разрешено устанавливать в общих помещениях DVD и аудиопроигрыватели.