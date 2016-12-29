В Стрижах рыбак провалился под лед

В Стрижах рыбак провалился под лед29 декабря 2016, 12:33 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото Андрея Пряхина
К счастью мужчина не получил обморожение
В среду, 28 декабря, на карьерах в Стрижах под лед провалился рыбак. Об этом редакции сообщил очевидец Андрей Пряхин.
Инцидент произошел из-за браконьеров, которые добывают на карьере рыбу и делают для этого проруби. Отверстия запорашило снегом.
Толщина льда на реке под 1 метр. Передвигаться на нем безопасно. Мы увидели, как по льду шел человек, а потом внезапно провалился в воду по пах. Он быстро выбрался сам - расставил руки и поднялся. Мы пригласили его отогреться у костра. Это уже не первый такой случай в Стрижах. К счастью, пока обошлось без жертв, - рассказал Андрей Пряхин.
В МЧС объяснили, что холодная вода, ветер, мороз, мокрая одежда и обувь на пострадавшем могут привести к сильному переохлаждению и обморожению. При любой степени обморожения необходимо спасенного человека срочно доставить в медпункт.
Действия по оказанию первой помощи:
- Разжечь костер в защищенном от ветра месте.
- Рядом с костром расстелить теплую одежду и помочь пострадавшему переодеться в сухое.
- Переохлажденные конечности растирают и массируют руками, обмотав их сухой и чистой шерстяной одеждой.
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