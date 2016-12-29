Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Люди говорят Конкурсы Приложение «Pro Город» Уроки русского и литературы Лица города
Активный зимний отдых Новый год 2017 Онлайн торговый центр 45000 объявлений Сэкономьте на ремонте Красота и здоровье Авто в городе Работа в городе Строительство и ремонт Фонд капитального ремонта LADA с выгодой Киров строится Надо брать Доставка листовок
Главная Новости В Стрижах рыбак провалился под лед

В Стрижах рыбак провалился под лед

29 декабря 2016, 12:33 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото Андрея Пряхина
К счастью мужчина не получил обморожение

В среду, 28 декабря, на карьерах в Стрижах под лед провалился рыбак. Об  этом редакции сообщил очевидец  Андрей Пряхин.

Инцидент произошел из-за браконьеров, которые добывают на карьере рыбу и делают для этого проруби. Отверстия запорашило  снегом.

Толщина льда на реке под 1 метр. Передвигаться на нем безопасно. Мы увидели, как по льду шел человек, а потом внезапно провалился в воду по пах. Он быстро выбрался сам - расставил руки и поднялся. Мы пригласили его отогреться у костра. Это уже не первый такой случай в Стрижах. К счастью, пока обошлось без жертв, - рассказал Андрей Пряхин.

В МЧС объяснили, что холодная вода, ветер, мороз, мокрая одежда и обувь на пострадавшем могут привести к сильному переохлаждению и обморожению. При любой степени обморожения необходимо спасенного человека срочно доставить в медпункт.

Действия по оказанию первой помощи:

  • Разжечь костер в защищенном от ветра месте.
  • Рядом с костром расстелить теплую одежду и помочь пострадавшему переодеться в сухое.
  •  Переохлажденные конечности растирают и массируют руками, обмотав их сухой и чистой шерстяной одеждой.

 

Читайте также

В Кирове затопило перекресток Ленина и Профсоюзной

Снег с кировских улиц начнут убирать с 3 января

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Ваше сообщение

Новость дня

До приговора Прокопу в Кировской области не назначали пожизненный срок 15 лет Посмотреть все

Редакция рекомендует

27 декабря 2016, 16:18
Это лучше, чем все: 5 детей рассказывают, что нельзя дарить на Новый год и почему Читать
26 декабря 2016, 18:46
Испытано на себе: почему не стоит доверять тем, кто собирает деньги для больных детей на улице Читать
26 декабря 2016, 17:45
Апокалипсис и фильм ужасов: 10 фото о том, как ЮЗР жил в кромешной тьме Читать
Посмотреть все

Полезно знать

14 декабря 2016, 16:04 "Заповедник сказок": раскрываем тайну 12 месяцев
07 декабря 2016, 10:43 Как правильно подготовиться к Новому году?
26 декабря 2016, 08:47 Зачем Вам геморрой в Новом году!
22 декабря 2016, 14:05 Кировчанин пошел за молоком и пропал на 4 часа
22 декабря 2016, 11:31 Сотрудник ОАО «КТК»: "Горжусь профессией энергетик"

Новости России и мира

28 декабря 2016, 21:40
Опубликована расшифровка разговоров пилотов за минуту до крушения Ту-154
28 декабря 2016, 13:06
Кировчанка добилась возбуждения уголовного дела на продюсера ТНТ
27 декабря 2016, 13:43
СМИ: версия крушения Ту-154 из-за птицы стала основной
26 декабря 2016, 13:05
В России запретили торговлю спиртосодержащей непищевой жидкостью
25 декабря 2016, 14:20
Путин объявил понедельник днем траура по погибшим в авиакатастрофе
Посмотреть все

Афиша

29 декабря 2016, 10:10
Афиша в Кирове на Новый год: полная программа мероприятий
28 декабря 2016, 12:35
Прогноз погоды: какой будет новогодняя ночь в Кирове?
27 декабря 2016, 15:16
Анатолий Вассерман расскажет в Кирове о будущем России через 50 лет
Посмотреть все

Полезно знать

22 декабря 2016, 11:31 Сотрудник ОАО «КТК»: "Горжусь профессией энергетик"
14 декабря 2016, 16:04 "Заповедник сказок": раскрываем тайну 12 месяцев
07 декабря 2016, 10:43 Как правильно подготовиться к Новому году?
26 декабря 2016, 08:47 Зачем Вам геморрой в Новом году!
22 декабря 2016, 14:05 Кировчанин пошел за молоком и пропал на 4 часа

#ЛицаГорода

8 0
8 фото кировчан-автолюбителей из Instagram
19 47
Как это было: финал "Мисс старшеклассница 2016"
10 0
Чем занимаются кировчанки в выходные: 10 фото кировских девушек на катке
11 57
10 фото кировчан в 30-градусный мороз
25 0
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
10 0
Чем занимаются кировские студенты-медики помимо учебы: 10 фото
24 0
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
Смотреть все Всего альбомов: 23
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Наша Газета Новороссийск Pro Город Пермь Pro Город Казань Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Набережные Челны Pro Город Самара
Pro Город Йошкар-Ола Pro Город Пенза Pro Город Нижний Новгород Pro Город Чебоксары Pro Город Сыктывкар Pro Город Владимир Наша Газета Крым Наша Газета Тюмень Наша Газета Екатеринбург
Проект "Доброе сердце" Спецпроекты Новости Новостная лента Происшествия Интервью Авто Новости Тест-драйв ДТП Компании Форум Разместить рекламу Мобильная версия
Полное или частичное цитирование материалов сайта, возможно только с гиперссылкой на источник. Мнение редакции может не совпадать с мнениями, высказанными в интервью, комментариях пользователей или прямой речи персонажей публикаций. Редакция не несет ответственности за текст комментариев читателей и материалов.

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru