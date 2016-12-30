Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Люди говорят Конкурсы Приложение «Pro Город» Уроки русского и литературы Лица города
Активный зимний отдых Новый год 2017 Онлайн торговый центр 45000 объявлений Сэкономьте на ремонте Красота и здоровье Авто в городе Работа в городе Строительство и ремонт Фонд капитального ремонта LADA с выгодой Киров строится Надо брать Доставка листовок
Главная Новости Кировчане: «Поликлинику на Молодой Гвардии продали москвичам под частный медцентр»

Кировчане: «Поликлинику на Молодой Гвардии продали москвичам под частный медцентр»

30 декабря 2016, 11:34 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
из архива Pro Города
В министерстве здравоохранения пока не подтверждают информацию

Поликлиника №3 Кировского клинико-диагностического центра (бывшая Кировская городская клиническая поликлиника №2) перешла в «частные руки», об этом в редакцию сообщили сразу несколько читателей.

По словам кировчанина Сергея Плотникова (имя изменено), муниципальную поликлинику на Молодой Гвардии, 98 продали москвичам. 

Как можно продать госсобственность частникам? Куда сейчас пойдут те, кто относится к этой поликлинике, не известно, - возмущается Сергей. - Нынешний главный врач ездил в Москву, чтобы его оставили главным, но не договорился. 

Источник, близкий к ситуации, рассказал, что кировчане, которые относятся к этой поликлинике, останутся прикрепленными к ней. Это было обязательным условием при продаже учреждения. Остальных желающих попасть на прием к медикам будут обслуживать платно. 

Однако в министерстве здравоохранения не подтверждают эту информацию. 

Поликлиника работает в обычном режиме, недавно там установили электронную очередь между кабинетами. Каких-либо бумаг, подтверждающих продажу муниципального учреждения под частный медицинский центр нет, - прокомментировали в ведомстве. 

Мы будем следить за ситуацией и держать вас в курсе. 


 

Ранее мы писали:

Детскую новогоднюю елку отменили ради встречи губернатора с бизнесменами

До приговора Прокопу в Кировской области не назначали пожизненный срок 15 лет

Комментарии 3

30 декабря 2016, 11:56 Горожанин
А ведь Белых уже полгода в СИЗО сидит...
Ответить
30 декабря 2016, 12:09 Житель Кирова
Белых подставил его Друг Навальный вот и Белых сидит полгода
Ответить
30 декабря 2016, 12:11 Житель Кирова
хватит продавать в Кирове всё Москве москвичам где будем лечиться мы все Кировчане
Ответить

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Ваше сообщение

Новость дня

До приговора Прокопу в Кировской области не назначали пожизненный срок 15 лет Посмотреть все

Редакция рекомендует

29 декабря 2016, 18:23
Мама умершего 18-летнего парня: "Я до последнего не говорила сыну, что у него рак" Читать
29 декабря 2016, 17:01
Итоги года: чем закончились истории про «Ладу» и Jaguar, запененную иномарку и 9-летнего парикмахера Читать
29 декабря 2016, 14:34
«Она нам была как мама»: жители Радужного скорбят по ушедшей учительнице Читать
Посмотреть все

Полезно знать

26 декабря 2016, 08:47 Зачем Вам геморрой в Новом году!
14 декабря 2016, 16:04 "Заповедник сказок": раскрываем тайну 12 месяцев
07 декабря 2016, 10:43 Как правильно подготовиться к Новому году?

Новости России и мира

28 декабря 2016, 21:40
Опубликована расшифровка разговоров пилотов за минуту до крушения Ту-154
28 декабря 2016, 13:06
Кировчанка добилась возбуждения уголовного дела на продюсера ТНТ
27 декабря 2016, 13:43
СМИ: версия крушения Ту-154 из-за птицы стала основной
26 декабря 2016, 13:05
В России запретили торговлю спиртосодержащей непищевой жидкостью
25 декабря 2016, 14:20
Путин объявил понедельник днем траура по погибшим в авиакатастрофе
Посмотреть все

Афиша

29 декабря 2016, 10:10
Афиша в Кирове на Новый год: полная программа мероприятий
28 декабря 2016, 12:35
Прогноз погоды: какой будет новогодняя ночь в Кирове?
27 декабря 2016, 15:16
Анатолий Вассерман расскажет в Кирове о будущем России через 50 лет
Посмотреть все

Полезно знать

26 декабря 2016, 08:47 Зачем Вам геморрой в Новом году!
14 декабря 2016, 16:04 "Заповедник сказок": раскрываем тайну 12 месяцев
07 декабря 2016, 10:43 Как правильно подготовиться к Новому году?

#ЛицаГорода

26 2
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
8 0
8 фото кировчан-автолюбителей из Instagram
19 47
Как это было: финал "Мисс старшеклассница 2016"
10 0
Чем занимаются кировчанки в выходные: 10 фото кировских девушек на катке
11 57
10 фото кировчан в 30-градусный мороз
25 0
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
10 0
Чем занимаются кировские студенты-медики помимо учебы: 10 фото
Смотреть все Всего альбомов: 24
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Наша Газета Новороссийск Pro Город Пермь Pro Город Казань Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Набережные Челны Pro Город Самара
Pro Город Йошкар-Ола Pro Город Пенза Pro Город Нижний Новгород Pro Город Чебоксары Pro Город Сыктывкар Pro Город Владимир Наша Газета Крым Наша Газета Тюмень Наша Газета Екатеринбург
Проект "Доброе сердце" Спецпроекты Новости Новостная лента Происшествия Интервью Авто Новости Тест-драйв ДТП Компании Форум Разместить рекламу Мобильная версия
Полное или частичное цитирование материалов сайта, возможно только с гиперссылкой на источник. Мнение редакции может не совпадать с мнениями, высказанными в интервью, комментариях пользователей или прямой речи персонажей публикаций. Редакция не несет ответственности за текст комментариев читателей и материалов.

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru