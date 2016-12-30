Кировчане: «Поликлинику на Молодой Гвардии продали москвичам под частный медцентр»

Поликлиника №3 Кировского клинико-диагностического центра (бывшая Кировская городская клиническая поликлиника №2) перешла в «частные руки», об этом в редакцию сообщили сразу несколько читателей.

По словам кировчанина Сергея Плотникова (имя изменено), муниципальную поликлинику на Молодой Гвардии, 98 продали москвичам.

Как можно продать госсобственность частникам? Куда сейчас пойдут те, кто относится к этой поликлинике, не известно, - возмущается Сергей. - Нынешний главный врач ездил в Москву, чтобы его оставили главным, но не договорился.

Источник, близкий к ситуации, рассказал, что кировчане, которые относятся к этой поликлинике, останутся прикрепленными к ней. Это было обязательным условием при продаже учреждения. Остальных желающих попасть на прием к медикам будут обслуживать платно.

Однако в министерстве здравоохранения не подтверждают эту информацию.

Поликлиника работает в обычном режиме, недавно там установили электронную очередь между кабинетами. Каких-либо бумаг, подтверждающих продажу муниципального учреждения под частный медицинский центр нет, - прокомментировали в ведомстве.

Мы будем следить за ситуацией и держать вас в курсе.



