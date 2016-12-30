Жители Котельнича были напуганы массовой гибелью голубей в городе

На днях в Котельниче была замечена массовая гибель голубей. Об этом рассказали в сообществе "Типичный Котельнич" "ВКонтакте".

Горожане рассказали, что мертвых птиц на тротуарах и дорогах было так много, что их приходилось собирать в коробки.