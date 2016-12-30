Жители Котельнича были напуганы массовой гибелью голубей в городе

Жители Котельнича были напуганы массовой гибелью голубей в городе30 декабря 2016, 14:53 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 12+
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Причина массовой гибели птиц будет известна после проведения анализа
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На днях в Котельниче была замечена массовая гибель голубей. Об этом рассказали в сообществе "Типичный Котельнич" "ВКонтакте".
Горожане рассказали, что мертвых птиц на тротуарах и дорогах было так много, что их приходилось собирать в коробки.
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В Ленинском Искре тоже голуби валяются мертвые, пока шел из школы насчитал 33 голубя, - написал Вадим Салтыков.
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Жители уверены, что без причины 50 голубей за один день умереть не могут. Многие уверены, что птиц отравили.
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В Ленинской Искре травили крыс зерном, обработанным крысиным ядом. По всей видимости, голуби отведали ядовитой пищи, что привело к их гибели, - сообщается в паблике.
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В администрации поселка Ленинская Искра пояснили, что им ничего не известно о травле грызунов и перенаправили нас в поселковый детский сад, пояснив что, возможно, крыс травили там.
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Нет, мы таких работ не проводили Сами удивились, откуда в поселке столько мертвых птиц. Мы сразу позвонили в ветеринарную станцию и сообщили о происшествии. Приехала бригада и взяла на анализ тушки, - рассказала заведующая детского сада Лариса Сандакова.
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