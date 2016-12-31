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Главная Новости На Театральной площади металлоконструкция с экраном упала на автомобиль

На Театральной площади металлоконструкция с экраном упала на автомобиль

31 декабря 2016, 10:15 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 6+
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Очевидцы предположили, что машина принадлежала рабочим, которые устанавливали сцену

В Кирове на Театральной площади металлоконструкция с экраном упала на автомобиль. Об этом сообщается в паблике "Злой кировчанин". 

Отметим, что сцену для проведения новогодних мероприятий начали устанавливать 30 декабря вечером. В какой-то момент огромная металлическая конструкция свалилась прямо на припаркованную "четверку". Все это произошло на глазах десятков очевидцев.

К счастью, никто из людей не пострадал, однако на конструкции остались вмятины, также получил повреждения и автомобиль. Очевидцы предположили, что машина принадлежала рабочим, которые устанавливали сцену. 

Напомним, что 31 декабря на Театральной площади пройдут развлекательные праздничные мероприятия. Афишу вы можете найти здесь.   

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Комментарии 1

31 декабря 2016, 11:16 Гость
Эта машина припаркована за знаком "кирпич", так что ещё там быть не должно... И виноват прежде всего сам водила этого авто...
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