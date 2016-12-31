В Кирове на Театральной площади металлоконструкция с экраном упала на автомобиль. Об этом сообщается в паблике "Злой кировчанин".

Отметим, что сцену для проведения новогодних мероприятий начали устанавливать 30 декабря вечером. В какой-то момент огромная металлическая конструкция свалилась прямо на припаркованную "четверку". Все это произошло на глазах десятков очевидцев.

К счастью, никто из людей не пострадал, однако на конструкции остались вмятины, также получил повреждения и автомобиль. Очевидцы предположили, что машина принадлежала рабочим, которые устанавливали сцену.

Напомним, что 31 декабря на Театральной площади пройдут развлекательные праздничные мероприятия. Афишу вы можете найти здесь.