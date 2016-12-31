На Театральной площади металлоконструкция с экраном упала на автомобиль31 декабря 2016, 10:15 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 6+
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Очевидцы предположили, что машина принадлежала рабочим, которые устанавливали сцену
В Кирове на Театральной площади металлоконструкция с экраном упала на автомобиль. Об этом сообщается в паблике "Злой кировчанин".
Отметим, что сцену для проведения новогодних мероприятий начали устанавливать 30 декабря вечером. В какой-то момент огромная металлическая конструкция свалилась прямо на припаркованную "четверку". Все это произошло на глазах десятков очевидцев.
К счастью, никто из людей не пострадал, однако на конструкции остались вмятины, также получил повреждения и автомобиль. Очевидцы предположили, что машина принадлежала рабочим, которые устанавливали сцену.
Напомним, что 31 декабря на Театральной площади пройдут развлекательные праздничные мероприятия. Афишу вы можете найти здесь.
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