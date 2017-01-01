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Итоги 2016 года: список людей, которых до сих пор не могут найти

01 января 2017, 11:00 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 6+
vk.com/lizaalert_kirov
Всех неравнодушных просят помочь

Активисты поискового отряда "Лиза Алерт" подвели итоги ушедшего 2016 года. Они рассказали, что в прошлом году им удалось найти 269 человек, из которых 230 вернулись домой живыми и невредимыми, а 39 человек погибли.

Поиски еще нескольких человек продолжаются. Родные пропавших и волонтеры просят помощи у всех.

Мы будем дарить подарки, готовить праздничный стол, приглашать в гости самых родных и близких... Такое простое человеческое желание - быть счастливыми рядом со своими близкими... Но, не все смогут разделить радость с теми, кто им дорог... Вглядитесь в эти лица. Об их судьбе до сих пор ничего не известно. Кто знает, возможно именно вы сможете чем-то помочь. Давайте проверим теорию шести рукопожатий. Может, вы видели этих людей или ваши знакомые, - пишут активисты. 

Список пропавших без вести

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