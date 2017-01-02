В России появился новый вид уголовного наказания

С 1 января 2017 года в России введен новый вид уголовного наказания - принудительные работы. Об этом сообщает ТАСС.

1 января ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) открыла первые исправительные центры: в Тюменской, Тамбовской областях и в Ставропольском, Приморском краях. Центры могут вместить до 900 человек. Там осужденные живут и работают. Живут в общежитиях при центрах, выполняют работу, которую им назначили, выбрать другую не могут. Покинуть центр тоже не могут. Также нельзя пить алкоголь и играть в азартные игры. В будущем планируется построить исправительные центры в каждом регионе страны.

Принудительные работы стали альтернативой лишения свободы от двух до пяти лет. Такое наказание могут применять к тем, кто совершил преступление небольшой или средней тяжести, и к совершившим преступление впервые.

Наказание появилось в Уголовном кодексе России еще в 2011 году, однако для его исполнения не было учреждений.