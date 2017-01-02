Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Люди говорят Конкурсы Приложение «Pro Город» Уроки русского и литературы Лица города
Поздравления 2017 Активный зимний отдых Новый год 2017 Онлайн торговый центр 45000 объявлений Красота и здоровье Авто в городе Работа в городе Строительство и ремонт LADA с выгодой Киров строится Надо брать Доставка листовок
Главная Новости В России появился новый вид уголовного наказания

В России появился новый вид уголовного наказания

02 января 2017, 15:18 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
из архива progorod43.ru
Это станет альтернативой лишению свободы от двух до пяти лет

С 1 января 2017 года в России введен новый вид уголовного наказания - принудительные работы. Об этом сообщает ТАСС.

 1 января ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) открыла первые исправительные центры:  в Тюменской, Тамбовской областях и в Ставропольском, Приморском краях. Центры могут вместить до 900 человек. Там осужденные живут и работают. Живут в общежитиях при центрах, выполняют работу, которую им назначили, выбрать другую не могут. Покинуть центр тоже не могут. Также нельзя пить алкоголь и играть в азартные игры. В будущем планируется построить исправительные центры в каждом регионе страны. 

Принудительные работы стали альтернативой лишения свободы от двух до пяти лет. Такое наказание могут применять к тем, кто совершил преступление небольшой или средней тяжести, и  к совершившим преступление впервые. 

Наказание появилось в Уголовном кодексе России еще в 2011 году, однако для его исполнения не было учреждений. 

Читайте также:

В кировской колонии, где будет сидеть мэр, поставили телевизоры с кабельным

Кировчанин заблудился и жил в лесу 10 дней

 

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Ваше сообщение

Новость дня

МЧС объявило метеопредупреждение в Кирове Посмотреть все

Редакция рекомендует

02 января 2017, 14:39
Тест: угадайте, на что тратили миллионы простые кировчане и чиновники в 2016 году Читать
30 декабря 2016, 17:59
Кировский экономист объяснил, куда вкладывать деньги в 2017 году Читать
30 декабря 2016, 11:19
«Уроки русского и литературы»: пунктуация, скороговорки и контрольный тест Читать
Посмотреть все

Полезно знать

14 декабря 2016, 16:04 "Заповедник сказок": раскрываем тайну 12 месяцев
07 декабря 2016, 10:43 Как правильно подготовиться к Новому году?

Новости России и мира

02 января 2017, 15:18
В России появился новый вид уголовного наказания
28 декабря 2016, 21:40
Опубликована расшифровка разговоров пилотов за минуту до крушения Ту-154
28 декабря 2016, 13:06
Кировчанка добилась возбуждения уголовного дела на продюсера ТНТ
27 декабря 2016, 13:43
СМИ: версия крушения Ту-154 из-за птицы стала основной
26 декабря 2016, 13:05
В России запретили торговлю спиртосодержащей непищевой жидкостью
Посмотреть все

Афиша

31 декабря 2016, 09:34
Что посмотреть в новогоднюю ночь: подборка передач для тех, кто будет дома
30 декабря 2016, 15:27
Детская школа киноискусства подвела итоги в "Смене"
29 декабря 2016, 10:10
Афиша в Кирове на Новый год: полная программа мероприятий
Посмотреть все

Полезно знать

07 декабря 2016, 10:43 Как правильно подготовиться к Новому году?
14 декабря 2016, 16:04 "Заповедник сказок": раскрываем тайну 12 месяцев

#ЛицаГорода

26 2
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
8 0
8 фото кировчан-автолюбителей из Instagram
19 47
Как это было: финал "Мисс старшеклассница 2016"
10 0
Чем занимаются кировчанки в выходные: 10 фото кировских девушек на катке
11 57
10 фото кировчан в 30-градусный мороз
25 0
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
10 0
Чем занимаются кировские студенты-медики помимо учебы: 10 фото
Смотреть все Всего альбомов: 24
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Наша Газета Новороссийск Pro Город Пермь Pro Город Казань Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Набережные Челны Pro Город Самара
Pro Город Йошкар-Ола Pro Город Пенза Pro Город Нижний Новгород Pro Город Чебоксары Pro Город Сыктывкар Pro Город Владимир Наша Газета Крым Наша Газета Тюмень Наша Газета Екатеринбург
Проект "Доброе сердце" Спецпроекты Новости Новостная лента Происшествия Интервью Авто Новости Тест-драйв ДТП Компании Форум Разместить рекламу Мобильная версия
Полное или частичное цитирование материалов сайта, возможно только с гиперссылкой на источник. Мнение редакции может не совпадать с мнениями, высказанными в интервью, комментариях пользователей или прямой речи персонажей публикаций. Редакция не несет ответственности за текст комментариев читателей и материалов.

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru