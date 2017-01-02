Опубликован график вывоза снега с улиц Кирова

С 3 января в Кирове начнут массово вывозить снег. Опубликован ориентировочный график работ.

3.01.17-4.01.17

ул. Казанская от ул. Орловской до ул. Профсоюзной

ул. Воровского от ул. Ленина до ул. Горького

ул.Ленина от ул. Профсоюзная до ул. Воровского

Октябрьский пр-т от ул. К.Маркса до ул. Воровского

ул. Р.Люксембург от ул. Казанской до ул.Горбуновой

4.01.17-5.01.17



ул. К.Маркса от Октябрьского пр-та до ул. Комсомольской

ул. Труда от ул. Казанской до ул. Горбуновой

ул.Володарского от ул. Профсоюзной до ул. Спасской

ул. Свободы от ул. Р.Люксембург до ул. Красноармейской

5.01.17-6.01.17

ул. Воровского от ул. Горького до пр-та Строителей(вкл.площадь Конева)

ул. Попова от ул. Щорса до ул. Воровского

ул. Красноармейская от ул. Урицкого до Октябрьского пр-та

ул. Ленина от ул. Воровского до ул. Тимирязева

ул. Пролетарская от ул. Ленина до Октябрьского пр-та



6.01.17-7.01.17



ул. Красина от ул. Чапаева до Щорса

ул. Щорса от ул. Красина до ул. Производственной

ул. Чапаева от ул.Воровского до ул. Красина

ул. Комсомольская от Привокзальной площади до ул. К.Маркса

Октябрьский пр-т от ул. Воровского до площади Комсомольской

ул. Некрасова от Октябрьского пр-та до ул. Горького

7.01.17-8.01.17



Октябрьский пр-т от ул. К.Маркса до площадь ХХ партсъезда

ул. Дзержинского от Октябрьского пр-та до ул. Луганской

ул. Московская от ул. Дерендяева до ул. Р. Ердякова

8.01.17-9.01.17



ул. Лепсе от Октябрьского пр-та до ул. Ломоносова

ул. Луганская от площади ХХ партсъеза до ул. Ломоносова (вкл. Площадь)

ул. Производственная от ул. Московской до разворотного кольца

Напомним, после потепления до 0 градусов, ближе к Рождеству в Кирове вновь похолодает до -30.