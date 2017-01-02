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Опубликован график вывоза снега с улиц Кирова

02 января 2017, 16:22 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
из архива progorod43.ru
Работы начнутся в центре города, закончатся в районе Лепсе

С 3 января в Кирове начнут массово вывозить снег. Опубликован ориентировочный график работ. 

3.01.17-4.01.17 

  • ул. Казанская от ул. Орловской до ул. Профсоюзной
  • ул. Воровского от ул. Ленина до ул. Горького
  • ул.Ленина от ул. Профсоюзная до ул. Воровского
  • Октябрьский пр-т от ул. К.Маркса до ул. Воровского
  • ул. Р.Люксембург от ул. Казанской до ул.Горбуновой

4.01.17-5.01.17
 

  • ул. К.Маркса от Октябрьского пр-та до ул. Комсомольской
  • ул. Труда от ул. Казанской до ул. Горбуновой
  • ул.Володарского от ул. Профсоюзной до ул. Спасской
  • ул. Свободы от ул. Р.Люксембург до ул. Красноармейской

5.01.17-6.01.17

  • ул. Воровского от ул. Горького до пр-та Строителей(вкл.площадь Конева)
  • ул. Попова от ул. Щорса до ул. Воровского
  • ул. Красноармейская от ул. Урицкого до Октябрьского пр-та
  • ул. Ленина от ул. Воровского до ул. Тимирязева
  • ул. Пролетарская от ул. Ленина до Октябрьского пр-та

  
6.01.17-7.01.17
 

  • ул. Красина от ул. Чапаева до Щорса
  • ул. Щорса от ул. Красина до ул. Производственной
  • ул. Чапаева от ул.Воровского до ул. Красина
  • ул. Комсомольская от Привокзальной площади до ул. К.Маркса
  • Октябрьский пр-т от ул. Воровского до площади Комсомольской
  • ул. Некрасова от Октябрьского пр-та до ул. Горького

7.01.17-8.01.17
 

  • Октябрьский пр-т от ул. К.Маркса до площадь ХХ партсъезда
  • ул. Дзержинского от Октябрьского пр-та до ул. Луганской
  • ул. Московская от ул. Дерендяева до ул. Р. Ердякова

8.01.17-9.01.17
 

  • ул. Лепсе от Октябрьского пр-та до ул. Ломоносова
  • ул. Луганская от площади ХХ партсъеза до ул. Ломоносова (вкл. Площадь)
  • ул. Производственная от ул. Московской до разворотного кольца

Напомним, после потепления до 0 градусов, ближе к Рождеству в Кирове вновь похолодает до -30.

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