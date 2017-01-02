Опубликован график вывоза снега с улиц Кирова

Работы начнутся в центре города, закончатся в районе Лепсе
Опубликован график вывоза снега с улиц Кирова02 января 2017, 16:22 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
из архива progorod43.ru
С 3 января в Кирове начнут массово вывозить снег. Опубликован ориентировочный график работ.
3.01.17-4.01.17
- ул. Казанская от ул. Орловской до ул. Профсоюзной
- ул. Воровского от ул. Ленина до ул. Горького
- ул.Ленина от ул. Профсоюзная до ул. Воровского
- Октябрьский пр-т от ул. К.Маркса до ул. Воровского
- ул. Р.Люксембург от ул. Казанской до ул.Горбуновой
4.01.17-5.01.17
- ул. К.Маркса от Октябрьского пр-та до ул. Комсомольской
- ул. Труда от ул. Казанской до ул. Горбуновой
- ул.Володарского от ул. Профсоюзной до ул. Спасской
- ул. Свободы от ул. Р.Люксембург до ул. Красноармейской
5.01.17-6.01.17
- ул. Воровского от ул. Горького до пр-та Строителей(вкл.площадь Конева)
- ул. Попова от ул. Щорса до ул. Воровского
- ул. Красноармейская от ул. Урицкого до Октябрьского пр-та
- ул. Ленина от ул. Воровского до ул. Тимирязева
- ул. Пролетарская от ул. Ленина до Октябрьского пр-та
6.01.17-7.01.17
- ул. Красина от ул. Чапаева до Щорса
- ул. Щорса от ул. Красина до ул. Производственной
- ул. Чапаева от ул.Воровского до ул. Красина
- ул. Комсомольская от Привокзальной площади до ул. К.Маркса
- Октябрьский пр-т от ул. Воровского до площади Комсомольской
- ул. Некрасова от Октябрьского пр-та до ул. Горького
7.01.17-8.01.17
- Октябрьский пр-т от ул. К.Маркса до площадь ХХ партсъезда
- ул. Дзержинского от Октябрьского пр-та до ул. Луганской
- ул. Московская от ул. Дерендяева до ул. Р. Ердякова
8.01.17-9.01.17
- ул. Лепсе от Октябрьского пр-та до ул. Ломоносова
- ул. Луганская от площади ХХ партсъеза до ул. Ломоносова (вкл. Площадь)
- ул. Производственная от ул. Московской до разворотного кольца
Напомним, после потепления до 0 градусов, ближе к Рождеству в Кирове вновь похолодает до -30.
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