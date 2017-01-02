В России начал действовать запрет на алкоголь в пластиковых бутылках

В 2017 году в России начнут наказывать за продажу алкоголя в пластиковых бутылках.Об этом сообщает life.ru.

Запрет на производство и оборот вступил в силу 1 января 2017 года. Теперь за алкоголь в пластиковых бутылках объемом больше 1,5 литра будет наказываться штрафом. Для должностных лиц штраф от 100 до 200 тысяч рублей. Для юридических от 300 до 500 тысяч.

Запрет на розничную продажу вступит в силу 1 июля 2016 года. Штрафы будут такими же.