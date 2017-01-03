Коллекторская фирма Кирова подала документы для включения в госреестр ФССП

В России 31 коллекторская компания подала документы в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) для включения их в госреестр. Об этом сообщает ТАСС.

С 1 января 2017 года в России вступили в силу новые правила работы коллекторов. Теперь свою работу могут продолжать только те компании, которые включены в госреестр Федеральной службы судебных приставов. Если фирма не будет зарегистрирована, но будет продолжать свою деятельность, то ей грозит штраф до 2 000 000 рублей.

Пока документы в ФССП подала 31 компания со всей России: 18 в Москве, 5 в Петербурге, 4 в Иркутске, 2 в Пермском крае, одна в Кирове и одна в Петрозаводске.

Требования к таким компаниям:

сбором просроченных долгов теперь смогут заниматься только те фирмы, для которых это основной вид деятельности;

чистые активы таких компаний должны быть не менее 10 миллионов рублей;

у них должен быть свои сайты в Интернете;

они должны оформиться как операторы персональных данных.

Также отныне коллекторам запрещается: