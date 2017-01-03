Коллекторская фирма Кирова подала документы для включения в госреестр ФССП

Коллекторская фирма Кирова подала документы для включения в госреестр ФССП03 января 2017, 10:00 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 12+
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С 1 января ФССП будет контролировать работу коллекторов
В России 31 коллекторская компания подала документы в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) для включения их в госреестр. Об этом сообщает ТАСС.
С 1 января 2017 года в России вступили в силу новые правила работы коллекторов. Теперь свою работу могут продолжать только те компании, которые включены в госреестр Федеральной службы судебных приставов. Если фирма не будет зарегистрирована, но будет продолжать свою деятельность, то ей грозит штраф до 2 000 000 рублей.
Пока документы в ФССП подала 31 компания со всей России: 18 в Москве, 5 в Петербурге, 4 в Иркутске, 2 в Пермском крае, одна в Кирове и одна в Петрозаводске.
Требования к таким компаниям:
- сбором просроченных долгов теперь смогут заниматься только те фирмы, для которых это основной вид деятельности;
- чистые активы таких компаний должны быть не менее 10 миллионов рублей;
- у них должен быть свои сайты в Интернете;
- они должны оформиться как операторы персональных данных.
Также отныне коллекторам запрещается:
- применять физическую силу и угрожать;
- угрожать должникам порчей имущества, оказывать психологическое давление и вводить в заблуждение, рассказывать о долге другим людям;
- коллекторы могут звонить должнику не чаще двух раз в неделю, а встречаться лично — не чаще раза в неделю;
- запрещено общаться с должником ночью — в будни с 22:00 до 08:00, а в выходные — с 20:00 до 09:00;
- коллектор не должен скрывать номер телефона и адрес электронной почты, с которых он звонит и отправляет сообщения;
- коллектор обязан прекратить общение с должником, если тот отправил соответствующее заявление (сделать это можно через нотариуса или заказным письмом).
Комментарии 1
Срать они хотели на эти ограничения.Как и росТрах.И прокуроры тих покрывают.Видно хорошо подмазывают
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