У пруда в парке имени Кирова погибают утки

Мнения кировчан о причинах их гибели разделились
У пруда в парке имени Кирова погибают утки03 января 2017, 14:51 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 6+
Дмитрия Беляева
Мертвых птиц увидели кировчане в парке имени Кирова в первые дни нового года. Фотографии с погибшими утками появились в соцсетях.
На фото видно, что в пруду находятся сразу несколько мертвых птиц. Мнения кировчан о причинах гибели уток разошлись. Некоторые считают, что птиц кто-то специально отравил. У некоторых другое мнение:
Они еще 31 декабря там лежали. Замерзли еще в декабрьские морозы.
Стоит отметить, что в конце прошлого года сотрудники администрации города установили у пруда в парке имени Кирова домик для уток.
Комментарии 4
Это типа туалета, как у людей, "заходим по одному")))
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