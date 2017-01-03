У пруда в парке имени Кирова погибают утки

Мертвых птиц увидели кировчане в парке имени Кирова в первые дни нового года. Фотографии с погибшими утками появились в соцсетях.

На фото видно, что в пруду находятся сразу несколько мертвых птиц. Мнения кировчан о причинах гибели уток разошлись. Некоторые считают, что птиц кто-то специально отравил. У некоторых другое мнение:

Они еще 31 декабря там лежали. Замерзли еще в декабрьские морозы.

Стоит отметить, что в конце прошлого года сотрудники администрации города установили у пруда в парке имени Кирова домик для уток.