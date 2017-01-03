Погода в Кирове: горожан ждет холодный январь

По прогнозам американской численной модели долгосрочных прогнозов, температура воздуха в январе ожидается ниже нормы на 3-3,5 градуса, об этом сообщается в группе «Любительская метеорология» «ВКонтакте».

По прогнозам синоптиков, осадки в январе не превысят норму и составят 100 процентов.

- Согласно прогнозу от Гидрометцентра России, аномалий температуры и осадков в январе в Кировской области не ожидается, - сообщается в группе.

Впрочем, холодная погода ждет не только жителей Кирова и области. Благодаря потоку арктического воздуха, январь холоднее климатической нормы ожидается в северной части Европейской России, на Урале и в Западной Сибири.