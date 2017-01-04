Во дворе дома на улице Волкова нашли тело мужчины

Трагедия произошла утром 3 января 2017 года. Во дворе дома №3/1 по улице Космонавта Волкова прохожие нашли труп мужчины, об этом рассказала местная жительница.

Он находился рядом с деревом.

Рядом с телом лежала веревка. Мужчина покончил жизнь самоубийством, - рассказала жительница соседнего дома Мария Ивакина (имя изменено).

Скорее всего, мужчина совершил суицид в ночь со 2 на 3 января. Обстоятельства трагического происшествия выясняются. В Следственном управлении Следственного комитета по Кировской области проводится доследственная проверка.