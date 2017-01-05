Стало известно, сколько потратят на дорогу в Чистые пруды в 2017 году

Строительство путепровода в Чистые пруды обойдется в более чем миллиард рублей в 2017 году. Об этом рассказали в администрации города.

Продолжится реализация еще одного стратегически важного проекта «Внеплощадочные системы водоснабжения города Кирова. Водовод из Куменского района». Здесь предполагается освоить 657,2 миллиона рублей, из них 50 процентов – доля федерального бюджета.

Также планируется газифицировать третью очередь строительства микрорайона Северный, поселок Костино, деревню Опушни Октябрьского района, слободы Кокуй и Красное Нововятского района. На эти цели предусмотрено 35 миллионов рублей. Сети газопровода планируется построить в 2017 году, а расчеты с подрядными организациями осуществить в 2017-2019 годах, - рассказали в администрации города.

В 2017 году на средства федерального бюджета запланировано построить 117-квартирный жилой дом для детей-сирот по улице Павла Корчагина, 60а.

Намечено на следующий год и продолжение реализации мероприятий по переселению кировчан из аварийного жилья: завершится строительство 20,5 тысяч квадратных метров жилья по улице Зеленина, 2, 10 и 11 в микрорайоне Долгушино. Эти дома строятся на условиях софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов. Всего в будущем году будет сдано 555 квартир для переселенцев.