Стало известно, сколько потратят на дорогу в Чистые пруды в 2017 году

Стало известно, сколько потратят на дорогу в Чистые пруды в 2017 году05 января 2017, 17:03 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Власти рассказали о распределении бюджета этого года
Строительство путепровода в Чистые пруды обойдется в более чем миллиард рублей в 2017 году. Об этом рассказали в администрации города.
Продолжится реализация еще одного стратегически важного проекта «Внеплощадочные системы водоснабжения города Кирова. Водовод из Куменского района». Здесь предполагается освоить 657,2 миллиона рублей, из них 50 процентов – доля федерального бюджета.
Также планируется газифицировать третью очередь строительства микрорайона Северный, поселок Костино, деревню Опушни Октябрьского района, слободы Кокуй и Красное Нововятского района. На эти цели предусмотрено 35 миллионов рублей. Сети газопровода планируется построить в 2017 году, а расчеты с подрядными организациями осуществить в 2017-2019 годах, - рассказали в администрации города.
В 2017 году на средства федерального бюджета запланировано построить 117-квартирный жилой дом для детей-сирот по улице Павла Корчагина, 60а.
Намечено на следующий год и продолжение реализации мероприятий по переселению кировчан из аварийного жилья: завершится строительство 20,5 тысяч квадратных метров жилья по улице Зеленина, 2, 10 и 11 в микрорайоне Долгушино. Эти дома строятся на условиях софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов. Всего в будущем году будет сдано 555 квартир для переселенцев.
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