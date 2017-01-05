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На Крещение в Кировской области будут работать более 20 купелей

05 января 2017, 18:04 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
фото вятская-епархия.рф
Жители Кирова смогут окунуться в святую воду в купели Свято-Успенского Трифонова монастыря

На праздник Крещения в Кировской области будет действовать более 20 купелей. Об этом сообщили в Вятской Епархии.

Жители Кирова смогут окунуться в святую воду в купели комплекса Свято-Успенского Трифонова мужского монастыря. Она будет открыта с 12 часов 18 января и до 20 часов 19 января.

В Слободском к крещенским купаниям можно присоединиться у Троицкой церкви и в иордани, вырубленной в Вятке в районе Спасательной станции.

В    Слободском районе купели также будут оборудованы в селах Холуново, Ильинское, Волково, Шестаково и Никульчино, деревнях Зониха и Щуково, в Вахрушах и п. Сухоборка.     

В Кирово-Чепецком районе чин освящения воды будет отслужен в с. Пасегово и рядом с  Всехсвятским собором Кирово-Чепецка.    

В Оричевском районе в купель можно будет погрузиться в селах Быстрица и Спасо-Талица, а также в п. Суводи.    

Крещенский обряд купания смогут совершить и жители Орлова, Советска (храм Покрова Божией Матери), Нижнеивкино (Куменский район) и с. Медяны (Юрьянский район).

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