Кировчанина с долгом в 900 миллионов рублей суд признал банкротом

Кировчанина, который должен кредиторам более 900 000 000 рублей, Арбитражный суд Кировской области признал банкротом.

48-летний мужчина, который не смог оплатить многомиллионный долг, подал заявление о признании его банкротом еще в августе 2016 года. При этом должник предоставил необходимые документы, в которых говорится о его имущественном и материальном состоянии.

Известно, что мужчина работает, его ежемесячная зарплата равна 23 395 рублям. При этом у него есть жена, и он воспитывает троих несовершеннолетних детей.

В отношении должника введена процедура реструктуризации долгов, судебное заседание назначено на апрель 2017 года.