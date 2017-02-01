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Главная Новости Кировчанина с долгом в 900 миллионов рублей суд признал банкротом

Кировчанина с долгом в 900 миллионов рублей суд признал банкротом

01 февраля 2017, 22:04 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
progorod
При этом ежемесячная зарплата мужчины - 23 395 рублей

Кировчанина, который должен кредиторам более 900 000 000 рублей, Арбитражный суд Кировской области признал банкротом. 

48-летний мужчина, который не смог оплатить многомиллионный долг, подал заявление о признании его банкротом еще в августе 2016 года. При этом должник предоставил необходимые документы, в которых говорится о его имущественном и материальном состоянии. 

Известно, что мужчина работает, его ежемесячная зарплата равна 23 395 рублям. При этом у него есть жена, и он воспитывает троих несовершеннолетних детей. 

В отношении должника введена процедура реструктуризации долгов, судебное заседание назначено на апрель 2017 года.

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Комментарии 11

01 февраля 2017, 23:24 Горожанин
Кто ему выдал кредит на такую сумму!!! С них нужно половину долга удерживать!!!
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02 февраля 2017, 00:18 Офицер
Горожанин
Кто ему выдал кредит на такую сумму!!! С них нужно половину долга удерживать!!!
Горожанин, читай внимательнее (... Кировчанин который должен кредиторам более 900 000 000 рублей...)
Их кредиторов, может быть 900 000, дали всего по одной тыще, сумма тьфу раз плюнуть взять и отдать. Он собака такая, не отдал ушел, в банкроты.Будет жить дальше припеваючи. Никому ничего не должен,самое главное жив остался. На лесоповал его.
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02 февраля 2017, 00:45 Зема
Офицер
Горожанин, читай внимательнее (... Кировчанин который должен кредиторам более 900 000 000 рублей...)
Их кредиторов, может быть 900 000, дали всего по одной тыще, сумма тьфу раз плюнуть взять и отдать. Он собака такая, не отдал ушел, в банкроты.Будет жить дальше припеваючи. Никому ничего не должен,самое главное жив остался. На лесоповал его.
"Их кредиторов, может быть 900 000..." зачем "передергивать" . Все прекрасно понимают ,что кредиторы это банк. (банки)
Ответить
02 февраля 2017, 01:02 Акын
Зема
"Их кредиторов, может быть 900 000..." зачем "передергивать" . Все прекрасно понимают ,что кредиторы это банк. (банки)
Не факт. может быть и дебиторская задолженность ИП за товары, услуги, например.
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02 февраля 2017, 01:03 Акын
Не свисти ка.
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02 февраля 2017, 07:36 Горожанин
Что это за лазейка для избранных Так любой захочет взять 900 млн. и в кусты . Прокуратура должна заняться .
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02 февраля 2017, 09:36 Горожанин
Горожанин
Что это за лазейка для избранных Так любой захочет взять 900 млн. и в кусты . Прокуратура должна заняться .
Не любому дадут
Ответить
02 февраля 2017, 12:49 Горожанин
Акын
Не факт. может быть и дебиторская задолженность ИП за товары, услуги, например.
Побойся бога.900000000 дебиторки у им?!!))) Не смеши.Хоть одного им с таким оборотом в Кирове пример есть?
Ответить
02 февраля 2017, 16:48 Горожанин
Горожанин
Побойся бога.900000000 дебиторки у им?!!))) Не смеши.Хоть одного им с таким оборотом в Кирове пример есть?
имелось в виду ИП
Ответить
02 февраля 2017, 23:08 Горожанин
Все активно-работающие ИП в Кирове и окресностях, торгующие китайскими сапогами, трусами, лифчиками вкупе, никогда не могут иметь оборот 900 000 000 рублей.
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02 февраля 2017, 23:58 Любопытный
Товарищи, комментаторы. Прежде чем мусолить тему шо за нехороший человек и почему ему простили, разберитесь первоначально в тексте гиперсылка Арбитражный суд, в определении судьи Шикарова говориться:

признать заявление З............ Иг Ген (.19,,, года рождения,
место рождения г. Киров; ИНН 4345; СНИЛС 137; адрес
(место нахождения): 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. о
признании гражданина несостоятельным (банкротом) обоснованным.
Ввести в отношении З.......... Иг Ген (1 года
рождения, место рождения г. Киров; ИНН 4345; СНИЛС 137;
адрес (место нахождения): 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. процедуру банкротства - реструктуризацию долгов гражданина.
Утвердить финансовым управляющим должника Омельяненко .
А это кто не знает начальный этап банкротства физиков. Пожалуйста комментируйте то, в чем разбираетесь, не трольте в коментах и не тр@х обычным обывателям мозги. К слову физик в данном деле выступал поручителем по кредитам. А Порталу Про город рекомендация, выбирайте правильно заголовки для статей, а то ненароком поднимите волну народного негодования и массы на улицы.:))
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