Кировчанина с долгом в 900 миллионов рублей суд признал банкротом

Кировчанина с долгом в 900 миллионов рублей суд признал банкротом01 февраля 2017, 22:04 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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При этом ежемесячная зарплата мужчины - 23 395 рублей
Кировчанина, который должен кредиторам более 900 000 000 рублей, Арбитражный суд Кировской области признал банкротом.
48-летний мужчина, который не смог оплатить многомиллионный долг, подал заявление о признании его банкротом еще в августе 2016 года. При этом должник предоставил необходимые документы, в которых говорится о его имущественном и материальном состоянии.
Известно, что мужчина работает, его ежемесячная зарплата равна 23 395 рублям. При этом у него есть жена, и он воспитывает троих несовершеннолетних детей.
В отношении должника введена процедура реструктуризации долгов, судебное заседание назначено на апрель 2017 года.
Комментарии 11
Их кредиторов, может быть 900 000, дали всего по одной тыще, сумма тьфу раз плюнуть взять и отдать. Он собака такая, не отдал ушел, в банкроты.Будет жить дальше припеваючи. Никому ничего не должен,самое главное жив остался. На лесоповал его.
признать заявление З............ Иг Ген (.19,,, года рождения,
место рождения г. Киров; ИНН 4345; СНИЛС 137; адрес
(место нахождения): 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. о
признании гражданина несостоятельным (банкротом) обоснованным.
Ввести в отношении З.......... Иг Ген (1 года
рождения, место рождения г. Киров; ИНН 4345; СНИЛС 137;
адрес (место нахождения): 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. процедуру банкротства - реструктуризацию долгов гражданина.
Утвердить финансовым управляющим должника Омельяненко .
А это кто не знает начальный этап банкротства физиков. Пожалуйста комментируйте то, в чем разбираетесь, не трольте в коментах и не тр@х обычным обывателям мозги. К слову физик в данном деле выступал поручителем по кредитам. А Порталу Про город рекомендация, выбирайте правильно заголовки для статей, а то ненароком поднимите волну народного негодования и массы на улицы.:))
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