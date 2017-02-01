С Навального взяли подписку о невыезде из Кирова до конца процесса

Заседание суда по делу "Кировлеса", на которое приставы доставили Алексея Навального из Москвы в Киров, длилось практически в течение всего дня: оно началось в девять часов утра и завершилось в восьмом часу вечера.

Все это время Алексей Навальный вел трансляцию из зала суда на своей страничке в Twitter. В конце заседания судья предложил избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде в отношении Алексея Навального и Петра Офицерова.

Очень смешно. Судья неожиданно вынес вопрос о мере пресечения. Прокуроры растерялись и не знают, что сказать. — Alexey Navalny (@navalny) 1 февраля 2017 г.

После небольшого перерыва представитель обвинения на процессе по делу "Кировлеса" поддержал предложение судьи.

Навальный отказался дать подписку о невыезде. Петр Офицеров поддержал его, отметив, что до конца рассмотрения дела осталась пара дней.

После небольшого совещания суд вынес решение: избрать в отношении Навального и Офицерова меру пресечения в виде подписки о невыезде из Кирова.