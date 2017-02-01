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Главная Новости С Навального взяли подписку о невыезде из Кирова до конца процесса

С Навального взяли подписку о невыезде из Кирова до конца процесса

01 февраля 2017, 19:47 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
Wikipedia
Заседание длилось почти весь день

Заседание суда по делу "Кировлеса", на которое приставы доставили Алексея Навального из Москвы в Киров, длилось практически в течение всего дня: оно началось в девять часов утра и завершилось в восьмом часу вечера. 

Все это время Алексей Навальный вел трансляцию из зала суда на своей страничке в Twitter. В конце заседания судья предложил избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде в отношении Алексея Навального и Петра Офицерова.

После небольшого перерыва представитель обвинения на процессе по делу "Кировлеса" поддержал предложение судьи.

Навальный отказался дать подписку о невыезде. Петр Офицеров поддержал его, отметив, что до конца рассмотрения дела осталась пара дней. 

После небольшого совещания суд вынес решение: избрать в отношении Навального и Офицерова меру пресечения в виде подписки о невыезде из Кирова.

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Комментарии 42

01 февраля 2017, 21:07 Кировчанин
Не в гостиницу, а в СИЗО надо было упыря отправить.
Ответить
01 февраля 2017, 22:14 Горожанин
Да первое сообщение от тупого ватника, пока у него есть деньги на булку хлеба, да на бутылку порошкового пива за 50 р. из красного и белого, он так и будет продолжать поддерживать этого П...
Ответить
01 февраля 2017, 22:37 Горожанин
Теперь в Кирове до конца процесса будет своя достопримечательность. Может туристы сразу хлынут? Памятниками завлечь не удалось, так может преступниками заинтересуются.
Ответить
01 февраля 2017, 23:27 Горожанин
Ты обычный чёрт. Коррупция началась в 90-е,но тебя это никак не волновало. Особняки начали строить в эти же годы. Потом Навальный ткнул тебя в это мордой и ты сразу прозрел? Ты тупой? Расскажи,как ты давал взятку за зачёт,когда получал высшее образование? Ты дитя коррупции рассказываешь о коррупции? Пнх,черт
Ответить
01 февраля 2017, 23:28 Горожанин
Горожанин
Теперь в Кирове до конца процесса будет своя достопримечательность. Может туристы сразу хлынут? Памятниками завлечь не удалось, так может преступниками заинтересуются.
Эт ты о себе, недоделок?Нормальные люди уже давно поняли кто их истинный враг
Ответить
01 февраля 2017, 23:34 Горожанин
Горожанин
Эт ты о себе, недоделок?Нормальные люди уже давно поняли кто их истинный враг
Кто враг нормальных людей?
Ответить
02 февраля 2017, 00:51 вовочкин
Что бог не делает, все к лучшему. Так, что Алексей, погостите у нас. Может какой сюжетец надыбаете. Лично я удивляюсь вашему терпенью. Ой, как трудно плевать против ветра. А здесь не ветер, а целая махина с турбо. Я бы уже давно сдулся, а Вы держитесь. Молодца. Хоть один за нас. В историю Вы вошли, а вот по рулить Вам вряд ли дадут. Но лучше хоть что-то делать, чем ничего не делать. Успехов и удачи Вам и вашей команде.
Ответить
02 февраля 2017, 01:27 Акын
Судья сам уже ржёт на процессе. Все корки мочат и троллят друг дружку. Свидетели ничего не понимают и не помнят, просят причитать, что они там на следствии наговорили))) Сборник анекдотов, а не стенограмма процесса.
Подписку то как на гостиницу можно оформить вообще, если она не является ни постоянным ни временным местом проживания, а есть место пребывания.
Ответить
02 февраля 2017, 07:58 Горожанин
Закроют его , как пить дать . Должен же кто-то из застенков о правде кричать ... За народ какой то страдать ... А то , как же (
Ответить
02 февраля 2017, 08:27 вовочкин
Горожанин
Закроют его , как пить дать . Должен же кто-то из застенков о правде кричать ... За народ какой то страдать ... А то , как же (
К гадалке не ходи. У них там все ходы записаны.
Ответить
02 февраля 2017, 08:30 Горожанин
Горожанин
Закроют его , как пить дать . Должен же кто-то из застенков о правде кричать ... За народ какой то страдать ... А то , как же (
Обломятся.ЕСПЧ в этом случае вынесет очередное решение,и тогда компенсации возрастут в разы,а авторитет Навального резко возрастет.Если Алексей дойдёт до выборов,за него много людей проголосует.Этого и боится власть
Ответить
02 февраля 2017, 08:40 Горожанин
Горожанин
Кто враг нормальных людей?
Когда станешь нормальным,поймешь.
Ответить
02 февраля 2017, 09:45 Горожанин
Горожанин
Закроют его , как пить дать . Должен же кто-то из застенков о правде кричать ... За народ какой то страдать ... А то , как же (
Не "какой-то народ", а НАРОД.Ты.вижу,к нему себя не относишь.В депутато- чиновничьем мирке,видать,живешь.
Ответить
02 февраля 2017, 09:49 Горожанин
))) А с Трампом пока не ясно)))
Ответить
02 февраля 2017, 09:50 Горожанин
Это враги не нормальных.Меньше надо телевизор смотреть,товарисч
Ответить
02 февраля 2017, 09:57 Горожанин
Горожанин
Когда станешь нормальным,поймешь.
Расскажи,как и когда ты стал нормальным?
Ответить
02 февраля 2017, 10:03 Горожанин
Горожанин
Обломятся.ЕСПЧ в этом случае вынесет очередное решение,и тогда компенсации возрастут в разы,а авторитет Навального резко возрастет.Если Алексей дойдёт до выборов,за него много людей проголосует.Этого и боится власть
За него много проголосуют???)) Прям какая-то мания величия у вас хомячков.))
Ответить
02 февраля 2017, 10:10 Горожанин
вовочкин
Что бог не делает, все к лучшему. Так, что Алексей, погостите у нас. Может какой сюжетец надыбаете. Лично я удивляюсь вашему терпенью. Ой, как трудно плевать против ветра. А здесь не ветер, а целая махина с турбо. Я бы уже давно сдулся, а Вы держитесь. Молодца. Хоть один за нас. В историю Вы вошли, а вот по рулить Вам вряд ли дадут. Но лучше хоть что-то делать, чем ничего не делать. Успехов и удачи Вам и вашей команде.
Порулить? Весь смысл это просто порулить,а не сделать что-то полезное обществу? К кормушке хочется,вот весь смысл трепыхания абсолютно всей болотной нечисти.
Ответить
02 февраля 2017, 10:57 Горожанин
Горожанин
Обломятся.ЕСПЧ в этом случае вынесет очередное решение,и тогда компенсации возрастут в разы,а авторитет Навального резко возрастет.Если Алексей дойдёт до выборов,за него много людей проголосует.Этого и боится власть
Много проголосует? За Навального? Не смеши людей.
Ответить
02 февраля 2017, 11:06 Горожанин
Горожанин
Расскажи,как и когда ты стал нормальным?
Тебе это не поможет.Посмотри лучше новости.Там тебе расскажут,как плохо на западе,и как у нас все хорошо)))Это на таких как ты расчитано
Ответить
02 февраля 2017, 11:10 Горожанин
Горожанин
Много проголосует? За Навального? Не смеши людей.
После увеличения поборов,и проводимой политики уничтожения собственного народа,все больше и больше электората будут склонны голосовать за Навального.
Ответить
02 февраля 2017, 12:40 Страна Под бандой
Вот Такая Судебная Система В России(Работает Под Бандой Воров-Разворовывающую Страну)
Дважды,по высосанному из пальца делу,дурацко-идиотскому по смыслу,вызывающему всемирный смех,-судят человека
который изобличает банду ,разворвывающую Россию на сотни миллиардов долларов,
Сотни реальных доказательств
Но,банда подмяла все структуры государства и сейчас МВД,ФСБ,Прокуратура ,Судебная система работает под бандой Тамбовских
Ответить
02 февраля 2017, 13:19 Горожанин
Горожанин
После увеличения поборов,и проводимой политики уничтожения собственного народа,все больше и больше электората будут склонны голосовать за Навального.
Хрен редьки не слаще.
Ответить
02 февраля 2017, 13:41 Горожанин
вовочкин
Что бог не делает, все к лучшему. Так, что Алексей, погостите у нас. Может какой сюжетец надыбаете. Лично я удивляюсь вашему терпенью. Ой, как трудно плевать против ветра. А здесь не ветер, а целая махина с турбо. Я бы уже давно сдулся, а Вы держитесь. Молодца. Хоть один за нас. В историю Вы вошли, а вот по рулить Вам вряд ли дадут. Но лучше хоть что-то делать, чем ничего не делать. Успехов и удачи Вам и вашей команде.
Лоб не разбей,убогий))
Ответить
02 февраля 2017, 13:52 Горожанин
Горожанин
Тебе это не поможет.Посмотри лучше новости.Там тебе расскажут,как плохо на западе,и как у нас все хорошо)))Это на таких как ты расчитано
Какой тупой хомячек))
Ответить
02 февраля 2017, 14:11 Горожанин
Горожанин
Какой тупой хомячек))
ссыкотно кормушку потерять, едросовец?)
Ответить
02 февраля 2017, 14:15 Поздравляю
Европейский суд по правам человека вынес решение о присуждении оппозиционеру Алексею Навальному компенсации от властей РФ в €63,7 тыс. за задержания на уличных митингах и акциях протеста, говорится в постановлении ЕСПЧ.
Ответить
02 февраля 2017, 15:25 Горожанин
Поздравляю
Европейский суд по правам человека вынес решение о присуждении оппозиционеру Алексею Навальному компенсации от властей РФ в €63,7 тыс. за задержания на уличных митингах и акциях протеста, говорится в постановлении ЕСПЧ.
И много уже выплатили? Ни копейки Алеша не получит.
Ответить
02 февраля 2017, 15:49 Уже получил, и еще получит.Не лопни от злости)
Горожанин
И много уже выплатили? Ни копейки Алеша не получит.
Оппозиционеру Алексею Навальному и депутату Госдумы Илье Яшину выплатили 54,5 тыс евро по решению Европейского суда по правам человека.
Российская Федерация выплатила компенсации оппозиционерам Алексею Навальному и Илье Яшину за нарушения их прав, которые, по мнению Страсбургского суда, были допущены при задержании в декабре 2011 года, передают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минюста России.
Ответить
02 февраля 2017, 15:51 Горожанин
Горожанин
И много уже выплатили? Ни копейки Алеша не получит.
только эти деньги платят из твоих налогов
Ответить
02 февраля 2017, 16:20 Горожанин
Горожанин
Теперь в Кирове до конца процесса будет своя достопримечательность. Может туристы сразу хлынут? Памятниками завлечь не удалось, так может преступниками заинтересуются.
Навальный преступник?..Мелкий мошенник,подручный Никиты.
Вот над судом,да смешно.Бедный судья,чтобы не сделал все равно %%%получит.Хотя за такие деньги и я клоуном не прочь поработать некоторое время
Ответить
02 февраля 2017, 17:34 Горожанин
К Никитке его, к Никитке.
А кто это у нас тут такой активный появился? Кто это спинушку под Навального прогибает? Кто так жопоньку лижет? Под всеми комментариями, которые Алешеньку хают минусы ставит?
Не надейся, не оценит он трудов твоих.
Ответить
02 февраля 2017, 18:03 Горожанин
Горожанин
К Никитке его, к Никитке.
А кто это у нас тут такой активный появился? Кто это спинушку под Навального прогибает? Кто так жопоньку лижет? Под всеми комментариями, которые Алешеньку хают минусы ставит?
Не надейся, не оценит он трудов твоих.
кто это у нас тут кормушечку потерять боится?)плюсует защитников воровского режима, юморит ни к селу ни к городу)))А люди не для Навального стараются жизнь к лучшему изменить, а для себя.
Ответить
02 февраля 2017, 18:06 Горожанин
Уже получил, и еще получит.Не лопни от злости)
Оппозиционеру Алексею Навальному и депутату Госдумы Илье Яшину выплатили 54,5 тыс евро по решению Европейского суда по правам человека.
Российская Федерация выплатила компенсации оппозиционерам Алексею Навальному и Илье Яшину за нарушения их прав, которые, по мнению Страсбургского суда, были допущены при задержании в декабре 2011 года, передают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минюста России.
Это которые они потом кровоенам АТО перевели?
Ответить
02 февраля 2017, 18:10 Горожанин
Горожанин
Тебе это не поможет.Посмотри лучше новости.Там тебе расскажут,как плохо на западе,и как у нас все хорошо)))Это на таких как ты расчитано
Ну так расскажи как там всё хорошо,а у нас всё плохо))
Ответить
02 февраля 2017, 18:12 Горожанин
Горожанин
Ну так расскажи как там всё хорошо,а у нас всё плохо))
А тебе из кабинетика ни чего не видно?Высоко сидишь))))))))
Ответить
02 февраля 2017, 18:16 Горожанин
Горожанин
Ну так расскажи как там всё хорошо,а у нас всё плохо))
Тебе, судя по всему, здесь и впрямь ооочень хорошо.Хорошо устроился за счет обнищавших пенсионеров.Пожируй еще чуть-чуть.
Ответить
02 февраля 2017, 18:47 Горожанин
Уже получил, и еще получит.Не лопни от злости)
Оппозиционеру Алексею Навальному и депутату Госдумы Илье Яшину выплатили 54,5 тыс евро по решению Европейского суда по правам человека.
Российская Федерация выплатила компенсации оппозиционерам Алексею Навальному и Илье Яшину за нарушения их прав, которые, по мнению Страсбургского суда, были допущены при задержании в декабре 2011 года, передают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минюста России.
Это выплачивали еще в 2015 летом,до постановления верховного суда. Эти деньги они перевели в фонд в Одессу для АТО.
Ответить
02 февраля 2017, 18:55 Горожанин
Горожанин
кто это у нас тут кормушечку потерять боится?)плюсует защитников воровского режима, юморит ни к селу ни к городу)))А люди не для Навального стараются жизнь к лучшему изменить, а для себя.
Сам себе плюсуешь? Молодец! Со всем согласился: и про спинушку, и про жопоньку.
Я в отличии от тебя кормушку потерять не боюсь, так как у меня ее нет. Я деньги честно зарабатываю, на заводе. А не бегаю за Навальным по стране и не смотрю ему в ротик в ожидании очередной подачки. Из-за таких ублюдков, как он и ты, ТАКУЮ СТРАНУ развалили.
Ответить
02 февраля 2017, 19:40 Горожанин
Горожанин
Сам себе плюсуешь? Молодец! Со всем согласился: и про спинушку, и про жопоньку.
Я в отличии от тебя кормушку потерять не боюсь, так как у меня ее нет. Я деньги честно зарабатываю, на заводе. А не бегаю за Навальным по стране и не смотрю ему в ротик в ожидании очередной подачки. Из-за таких ублюдков, как он и ты, ТАКУЮ СТРАНУ развалили.
Ты не пыхти,юродивый.На заводике он работу работает,гнида) Я таких как ты,проституток, насквозь вижу.Маму родную продашь за подачку от господ своих.Иудушка)
Ответить
02 февраля 2017, 19:42 Горожанин
Горожанин
Это выплачивали еще в 2015 летом,до постановления верховного суда. Эти деньги они перевели в фонд в Одессу для АТО.
Ты главное свято в это верь,и жить тебе будет гораздо легче.
Ответить
03 февраля 2017, 05:44 Горожанин
Горожанин
Ты не пыхти,юродивый.На заводике он работу работает,гнида) Я таких как ты,проституток, насквозь вижу.Маму родную продашь за подачку от господ своих.Иудушка)
Это ты пыхтишь по Овальным. А я тебя гниду содержу на свои налоги.
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