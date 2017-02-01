С Навального взяли подписку о невыезде из Кирова до конца процесса

С Навального взяли подписку о невыезде из Кирова до конца процесса01 февраля 2017, 19:47 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Заседание длилось почти весь день
Заседание суда по делу "Кировлеса", на которое приставы доставили Алексея Навального из Москвы в Киров, длилось практически в течение всего дня: оно началось в девять часов утра и завершилось в восьмом часу вечера.
Все это время Алексей Навальный вел трансляцию из зала суда на своей страничке в Twitter. В конце заседания судья предложил избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде в отношении Алексея Навального и Петра Офицерова.
Очень смешно. Судья неожиданно вынес вопрос о мере пресечения. Прокуроры растерялись и не знают, что сказать.— Alexey Navalny (@navalny) 1 февраля 2017 г.
После небольшого перерыва представитель обвинения на процессе по делу "Кировлеса" поддержал предложение судьи.
Навальный отказался дать подписку о невыезде. Петр Офицеров поддержал его, отметив, что до конца рассмотрения дела осталась пара дней.
После небольшого совещания суд вынес решение: избрать в отношении Навального и Офицерова меру пресечения в виде подписки о невыезде из Кирова.
Мне запрещается покидать гостиницу Хилтон в Кирове. Умора— Alexey Navalny (@navalny) 1 февраля 2017 г.
Комментарии 42
Подписку то как на гостиницу можно оформить вообще, если она не является ни постоянным ни временным местом проживания, а есть место пребывания.
Дважды,по высосанному из пальца делу,дурацко-идиотскому по смыслу,вызывающему всемирный смех,-судят человека
который изобличает банду ,разворвывающую Россию на сотни миллиардов долларов,
Сотни реальных доказательств
Но,банда подмяла все структуры государства и сейчас МВД,ФСБ,Прокуратура ,Судебная система работает под бандой Тамбовских
Российская Федерация выплатила компенсации оппозиционерам Алексею Навальному и Илье Яшину за нарушения их прав, которые, по мнению Страсбургского суда, были допущены при задержании в декабре 2011 года, передают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минюста России.
Вот над судом,да смешно.Бедный судья,чтобы не сделал все равно %%%получит.Хотя за такие деньги и я клоуном не прочь поработать некоторое время
А кто это у нас тут такой активный появился? Кто это спинушку под Навального прогибает? Кто так жопоньку лижет? Под всеми комментариями, которые Алешеньку хают минусы ставит?
Не надейся, не оценит он трудов твоих.
Я в отличии от тебя кормушку потерять не боюсь, так как у меня ее нет. Я деньги честно зарабатываю, на заводе. А не бегаю за Навальным по стране и не смотрю ему в ротик в ожидании очередной подачки. Из-за таких ублюдков, как он и ты, ТАКУЮ СТРАНУ развалили.
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