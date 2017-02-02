Кировские власти определили планы на год: места в школах и развитие медицины

Кировские власти определили планы на год: места в школах и развитие медицины02 февраля 2017, 11:49 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
gtrk-vyatka.ru
10 приоритетных направлений развития Кировской области
Кировская область приступила к реализации мероприятий в рамках послания президента Федеральному собранию. Как рассказали в правительстве Кировской области, выбраны 10 приоритетных направлений развития нашего региона.
Будет уделено внимание развитию местной медицины, работе регистратур, кабинетов неотложной помощи, кабинетов доврачебного приема.
В школах будут создавать новые места, чтобы дети могли учиться в одну смену.
Запланировано комплексное развитие транспортной инфраструктуры в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги".
Власти будут поддерживать предприятия оборонно-промышленного комплекса области при реализации инвестиционных проектов.
В министерстве экономразвития отметили, что запланированы мероприятия в сфере ЖКХ, обеспечения безопасности населения, противодействия коррупции. Отдельный раздел посвящен проведению природоохранных мероприятий, что особенно важно в Год экологии.
Комментарии 2
Слава ЕДРО ...вашу мать
Поделись комментариями