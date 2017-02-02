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Главная Новости Кировские власти определили планы на год: места в школах и развитие медицины

Кировские власти определили планы на год: места в школах и развитие медицины

02 февраля 2017, 11:49 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
gtrk-vyatka.ru
10 приоритетных направлений развития Кировской области

Кировская область приступила к реализации  мероприятий в рамках послания президента Федеральному собранию. Как рассказали в правительстве Кировской области, выбраны 10 приоритетных направлений развития нашего региона. 

Будет уделено внимание развитию местной медицины, работе регистратур, кабинетов неотложной помощи, кабинетов доврачебного приема. 

В школах будут создавать новые места, чтобы дети могли учиться в одну смену. 

Запланировано комплексное развитие транспортной инфраструктуры в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги".

Власти будут поддерживать предприятия оборонно-промышленного комплекса области при реализации инвестиционных проектов.

В министерстве экономразвития отметили, что запланированы мероприятия в сфере ЖКХ, обеспечения безопасности населения, противодействия коррупции. Отдельный раздел посвящен проведению природоохранных мероприятий, что особенно важно в Год экологии.

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Комментарии 2

02 февраля 2017, 16:27 Горожанин
"... работе регистратур..."---да,это очень важно.Вот сегодня я инвалид по кардиологии хотел попасть к терапевту.....Запись на вторник через неделю.....Регистратура-это очень важно.А что врачей нет,это мелочи.То что районы оставили СОВСЕМ БЕЗ МЕДПОМОЩИ -это мелочи.Вот в районе,до которого НИКАК НЕ ДОБРАТЬСЯ из за уничтожения автобусного сообщения и разбитой дороги,регистратуру отремонтируют-и все проблемы решаться.
Слава ЕДРО ...вашу мать
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02 февраля 2017, 16:40 горожанин
ты что мужик !!! тут нельзя власть ругать !!!! тут ее только хвалят . недолго провисит комент , удалят . Слава едру ( правильно написал ?)
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