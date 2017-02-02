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Главная Новости В Кирове готовятся к сильному паводку, какого не было 40 лет

В Кирове готовятся к сильному паводку, какого не было 40 лет

02 февраля 2017, 17:34 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
progorod
Жителям затапливаемых районов расскажут, как действовать в экстремальной ситуации

В Кирове готовятся к сильному паводку. Об этом сообщает горадминистрация со ссылкой на комментарий начальника кировского управления гражданской защиты Михаил Вохмянин. 

Ожидается, что весенний паводок в этом году достигнет максимального уровня и может даже побить рекорд 40-летней давности.  

В 1978-1979 годах в Кирове были аналогичные природные условия: снежная и морозная зима, за которой последовал паводок с подъемом воды в Вятке до отметки 638 сантиметров. Поэтому глава администрации Александр Перескоков поручил всем отраслевым службам готовиться к высокому уровню подъема воды, не дожидаясь прогнозов синоптиков.

В феврале в администрации Кирова пройдут совещания с управляющими и обслуживающими организациями, будут проработаны и утверждены графики подготовки к "большой воде".

Мы учли опыт прошлого года, сейчас в муниципалитете создаются резервы материальных и финансовых ресурсов, в том числе для выполнения ремонтно-восстановительных работ, а также на случай ухудшения эпидемиологической ситуации после половодья. С автоперевозчиками города будут заключены договоры на перевозку эвакуируемого населения и домашних животных из зон возможного затопления, - отметил Михаил.

Также администрация определит, куда жителям затопленных районов будут привозить продукты, где будут оказывать медпомощь. В затопленных районах круглосуточно будут дежурить спасатели

В феврале-марте специалисты территориальных управлений проведут встречи с кировчанами, которые живут в зонах возможного подтопления. Им объяснят, как нужно действовать в экстремальной ситуации.

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Комментарии 8

02 февраля 2017, 18:07 Горожанин
Если готовятся так же как коммунальщики к зиме готовились, то все пропало.Зима приходит неожиданно, и паводок придет неожиданно.
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02 февраля 2017, 18:15 Кировчанин
В прошлом году в половодье люди тонули в Вересниках, а вдоль дамбы на Макарье неделями плавали пустые пластиковые бутылки. Сомнительно, что , как написано, наши руководители "учли опыт прошлого года". Проблема бездомных собак, расчистки улиц стоят ежегодно, но они никак не решаются.
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02 февраля 2017, 19:29 гость
В том году паводок в Дымково был не слабый. МЧС к нам даже не заплывала. Они "дежурили" ближе к реке( у магазина). Мы живем дальше от реки( Ул. Проселочная, Первомайская). Так у нас вода ушла с участков только в середине июня!!!!! Властям до нас дела нет.
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02 февраля 2017, 20:04 Горожанин
Какой на "паводок"? Потрудитесь изучить значение этого слова и сравните его с "половодьем".
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02 февраля 2017, 20:48 Иван
гость
В том году паводок в Дымково был не слабый. МЧС к нам даже не заплывала. Они "дежурили" ближе к реке( у магазина). Мы живем дальше от реки( Ул. Проселочная, Первомайская). Так у нас вода ушла с участков только в середине июня!!!!! Властям до нас дела нет.
всем вам (кто каждый год терпит половодье) в своё время было предложено переехать в черту города, которая не топится, отказались - теперь не жалуйтесь
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02 февраля 2017, 21:13 666
Давно ли у нас господин Вохмянин прогнозированием паводков заниматься стал?
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02 февраля 2017, 21:32 Горожанин
гость
В том году паводок в Дымково был не слабый. МЧС к нам даже не заплывала. Они "дежурили" ближе к реке( у магазина). Мы живем дальше от реки( Ул. Проселочная, Первомайская). Так у нас вода ушла с участков только в середине июня!!!!! Властям до нас дела нет.
А мы живем у магазина дак у нас свет отключили.
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02 февраля 2017, 22:18 Офицер
Воткните полутораметровую палку в сугроб в чистом поле. Сделайте зарубку. Измерьте длину от-до зарубки. Будет больше метра- половодью быть. Господин Вохмянин к бабке не ходи, зарплату не зря получаешь.
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