В Кирове готовятся к сильному паводку, какого не было 40 лет

В Кирове готовятся к сильному паводку. Об этом сообщает горадминистрация со ссылкой на комментарий начальника кировского управления гражданской защиты Михаил Вохмянин.

Ожидается, что весенний паводок в этом году достигнет максимального уровня и может даже побить рекорд 40-летней давности.

В 1978-1979 годах в Кирове были аналогичные природные условия: снежная и морозная зима, за которой последовал паводок с подъемом воды в Вятке до отметки 638 сантиметров. Поэтому глава администрации Александр Перескоков поручил всем отраслевым службам готовиться к высокому уровню подъема воды, не дожидаясь прогнозов синоптиков.

В феврале в администрации Кирова пройдут совещания с управляющими и обслуживающими организациями, будут проработаны и утверждены графики подготовки к "большой воде".

Мы учли опыт прошлого года, сейчас в муниципалитете создаются резервы материальных и финансовых ресурсов, в том числе для выполнения ремонтно-восстановительных работ, а также на случай ухудшения эпидемиологической ситуации после половодья. С автоперевозчиками города будут заключены договоры на перевозку эвакуируемого населения и домашних животных из зон возможного затопления, - отметил Михаил.

Также администрация определит, куда жителям затопленных районов будут привозить продукты, где будут оказывать медпомощь. В затопленных районах круглосуточно будут дежурить спасатели.

В феврале-марте специалисты территориальных управлений проведут встречи с кировчанами, которые живут в зонах возможного подтопления. Им объяснят, как нужно действовать в экстремальной ситуации.