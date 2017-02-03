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Из кировского аэропорта запускают рейсы в Сочи

03 февраля 2017, 13:17 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
Wikimedia Commons
Стоимость билета в одну сторону - от 7 900 рублей

Из кировского аэропорта Победилово запускают регулярные рейсы в Сочи. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.

Рейсы будут выполняться по пятницам с 26 мая по 13 октября на самолетах "Як-42" вместимостью 120 пассажиров. Вылет из Сочи в 2:30, вылет из Кирова в 7:15. Время в пути всего три часа. Продажа билетов уже открыта.

Стоимость билета - от 7 900 рублей, кроме этого, на рейсе предусмотрен тариф "Социальный" для определенной категории пассажиров:

  • молодежи до 24 лет
  • пенсионеров - женщин старше 60 лет и мужчин старше 65 лет.

Стоимость перелета по "Социальному" тарифу составит 4 550 рублей. 

Среди других южных направлений Анапа и Симферополь. Другие авиаперевозчики еще не открыли продажу билетов. 

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Комментарии 4

03 февраля 2017, 14:15 Горожанин
А что пенсионный возраст наступает у мужчин в 65 .а у женщин в 60?!Бегут впереди паравоза.Возраст выхода на пенсию повысят в случае победы на президентских выборах 2018г. Пу, или его ставленника.
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03 февраля 2017, 14:57 отдыхайте товарищи в Сочи
А 16000 рублей стоит 10 дней в Турции в 5 звездочном отеле все включено с перелетом и трансфером и море теплее и пляж чистый -без окурков и бутылок
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03 февраля 2017, 15:03 пассажир
А из Москвы на май можно улететь за 2000т.рублей в Сочи с человека( полный тариф), заходим на Скайсканер.ру и мониторим перелеты, откуда и куда, можно цены на месяц посмотреть по нужному направлению, можно на определенный день, очень удобный поисковик. А до Москвы уехать на поезде вечером и утром там, бывают билеты и за 1,5тыщи, так что разница разительная с Кировом, зря Победа ушла, зря, цены не сравнимы ни с кем(((
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03 февраля 2017, 15:22 все помним
в застой до сочи летали за 21р при зарплате 200-250 р
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