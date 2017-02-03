Из кировского аэропорта запускают рейсы в Сочи

Из кировского аэропорта запускают рейсы в Сочи03 февраля 2017, 13:17 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Стоимость билета в одну сторону - от 7 900 рублей
Из кировского аэропорта Победилово запускают регулярные рейсы в Сочи. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.
Рейсы будут выполняться по пятницам с 26 мая по 13 октября на самолетах "Як-42" вместимостью 120 пассажиров. Вылет из Сочи в 2:30, вылет из Кирова в 7:15. Время в пути всего три часа. Продажа билетов уже открыта.
Стоимость билета - от 7 900 рублей, кроме этого, на рейсе предусмотрен тариф "Социальный" для определенной категории пассажиров:
- молодежи до 24 лет
- пенсионеров - женщин старше 60 лет и мужчин старше 65 лет.
Стоимость перелета по "Социальному" тарифу составит 4 550 рублей.
Среди других южных направлений Анапа и Симферополь. Другие авиаперевозчики еще не открыли продажу билетов.
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