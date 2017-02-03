Из кировского аэропорта запускают рейсы в Сочи

Из кировского аэропорта Победилово запускают регулярные рейсы в Сочи. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.

Рейсы будут выполняться по пятницам с 26 мая по 13 октября на самолетах "Як-42" вместимостью 120 пассажиров. Вылет из Сочи в 2:30, вылет из Кирова в 7:15. Время в пути всего три часа. Продажа билетов уже открыта.

Стоимость билета - от 7 900 рублей, кроме этого, на рейсе предусмотрен тариф "Социальный" для определенной категории пассажиров:

молодежи до 24 лет

пенсионеров - женщин старше 60 лет и мужчин старше 65 лет.

Стоимость перелета по "Социальному" тарифу составит 4 550 рублей.

Среди других южных направлений Анапа и Симферополь. Другие авиаперевозчики еще не открыли продажу билетов.