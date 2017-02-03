В Кировской области февраль ожидается холоднее нормы

Ожидается, что февраль будет холоднее нормы. Об этом рассказали в паблике "Любительская метеорология в Кирове".

На самом деле прогнозы на этот месяц противоречивы: по информации the Global Forecast System (GFS США) и Гидрометцентра России, февраль не должен быть холоднее нормы. Однако в последние дни января в прогнозах на первую декаду февраля появилась вероятность масштабного ультраполярного вторжения, что может значительно повлиять на итоговые значения долгосрочного прогноза.

Если это событие произойдет, то февраль в Кирове может стать пятым подряд холодным месяцем. Напомним, что холоднее нормы были также октябрь, ноябрь, декабрь 2016 и январь 2017 года, - сообщается в паблике.

Также было отмечено, что среднемесячная температуры в феврале составляет -10,9°C. Самый теплый февраль был в 1990 году. Среднемесячная температура тогда была -3,5°C. Самым холодным был февраль 1917 года, среднемесячная температура тогда была равна -21,5°C. Максимально высокая температура была зарегистрирована 26 февраля 2015, тогда было +6°C. Самая низкая температура была зафиксирована 5 февраля 1929, тогда было -40,5°C.