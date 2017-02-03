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Главная Новости Кировскому чиновнику вынесли приговор за взятку в 1,5 миллиона рублей

Кировскому чиновнику вынесли приговор за взятку в 1,5 миллиона рублей

03 февраля 2017, 18:46 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
из архива progorod43.ru
Бывший глава унитарного предприятия хотел сократить санитарную зону для строительства жилых домов

3 февраля Октябрьский суд вынес приговор бывшему директору Кировского областного государственного унитарного  предприятия «Обслуживание медицинского транспорта» Владимиру Мамаеву. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кировской области. 

Владимир Мамаев, используя свое служебное положение, обещал представителю строительной компании сократить санитарно-защитную зону, чтобы построить там многоэтажные дома. При получении 1,5 миллиона рублей Мамаева задержали.

Бывшего чиновника признали виновным. Его приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы и к штрафу в три миллиона рублей. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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Комментарии 10

03 февраля 2017, 19:33 Горожанин
Зэр гуд
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03 февраля 2017, 19:47 Я
Для галочки показательный суд устроили, отчитались. Он на должности 3 месяца, по чей-то указке подставили. У семьи квартира и машина в кредите, 2 маленьких детей. Лучше показательные на устоявшихся чиновниках показывайте, где адвокаты матёрые
Ответить
03 февраля 2017, 20:06 Виктор
Я
Для галочки показательный суд устроили, отчитались. Он на должности 3 месяца, по чей-то указке подставили. У семьи квартира и машина в кредите, 2 маленьких детей. Лучше показательные на устоявшихся чиновниках показывайте, где адвокаты матёрые
Он этого не делал?
Ответить
03 февраля 2017, 20:09 Виктор
Виктор
Он этого не делал?
Какая разница показательно его закрыли или нет. Делал сядь! Что все закипятились? Или воровство для вас обычное дело?
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03 февраля 2017, 22:50 Офицер
Каким боком «Обслуживание медицинского транспорта» пересекается с санитарной зоной для строительства жилых домов?
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03 февраля 2017, 23:34 Учитель словесности
На зоне его оттарабанят в попку.
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03 февраля 2017, 23:35 Акын
Офицер
Каким боком «Обслуживание медицинского транспорта» пересекается с санитарной зоной для строительства жилых домов?
дело в том что вокруг СТО санитарная зона 300 м и в ней строить нельзя. Но за взятку эта зона при определённых манипуляциях сокращается до 100 метров. 200 метров к прилегающей к Московской территории позволяют уже замутить не хилое строительство.
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03 февраля 2017, 23:39 А
Наглый был слишком, не поделился с кем надо. Да и сумма смешная :) Вот и закрыли, как выше сказали, для показухи.
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03 февраля 2017, 23:53 Учитель словесности
Но Фёдор Бондарчук - конченное дерьмо.
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03 февраля 2017, 23:58 Горожанин
Учитель словесности
На зоне его оттарабанят в попку.
не исключено)
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