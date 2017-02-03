Кировскому чиновнику вынесли приговор за взятку в 1,5 миллиона рублей

Кировскому чиновнику вынесли приговор за взятку в 1,5 миллиона рублей03 февраля 2017, 18:46 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Бывший глава унитарного предприятия хотел сократить санитарную зону для строительства жилых домов
3 февраля Октябрьский суд вынес приговор бывшему директору Кировского областного государственного унитарного предприятия «Обслуживание медицинского транспорта» Владимиру Мамаеву. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кировской области.
Владимир Мамаев, используя свое служебное положение, обещал представителю строительной компании сократить санитарно-защитную зону, чтобы построить там многоэтажные дома. При получении 1,5 миллиона рублей Мамаева задержали.
Бывшего чиновника признали виновным. Его приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы и к штрафу в три миллиона рублей. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
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