В Кирове ищут мужчину, который подложил в супермаркет гранаты

В Кирове разыскивают мужчину, который подложил в магазин гранаты. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кировской области.

Произошло это в пятницу, 3 февраля, около 21 часа. Одна из покупательниц обнаружила в ячейке для хранения вещей предметы, похожие на боевые гранаты. Женщина сразу же обратилась к охранникам и продавцам. Они позвонили в полицию.

На место прибыли наряды вневедомственной охраны и сотрудники ОМОН Росгвардии по Кировской области. Выяснилось, что женщина действительно обнаружила два корпуса гранат Ф-1. Они оказались без запала. Взрывоопасные предметы были изъяты и обезврежены.

Очевидец, который в это время зашел в магазин, так описал ситуацию:

Пошел вечером в магазин на Ленина. А там полиция, люди суетятся. Меня попросили не заходить, сказали, что все объяснят потом, - рассказал Иван Широков.

Сейчас полиция разыскивает мужчину, который оставил гранаты в супермаркете. Приметы подозреваемого: на вид 40-45 лет, высокий, был одет в черную куртку, черно-белый шарф, черную шапку.