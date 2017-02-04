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В Кирове ищут мужчину, который подложил в супермаркет гранаты

04 февраля 2017, 11:24 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 12+
фото пресс-службы Управления Росгвардии по Кировской области
Гранаты обнаружила покупательница в ячейке для хранения вещей

В Кирове разыскивают мужчину, который подложил в магазин гранаты. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кировской области. 

Произошло это в пятницу, 3 февраля, около 21 часа. Одна из покупательниц обнаружила в ячейке для хранения вещей предметы, похожие на боевые гранаты. Женщина сразу же обратилась к охранникам и продавцам. Они позвонили в полицию. 

На место прибыли наряды вневедомственной охраны и сотрудники ОМОН Росгвардии по Кировской области. Выяснилось, что женщина действительно обнаружила два корпуса гранат Ф-1. Они оказались без запала. Взрывоопасные предметы были изъяты и обезврежены.

Очевидец, который в это время зашел в магазин, так описал ситуацию: 

Пошел вечером в магазин на Ленина. А там полиция, люди суетятся. Меня попросили не заходить, сказали, что все объяснят потом, - рассказал Иван Широков. 

Сейчас полиция разыскивает мужчину, который оставил гранаты в супермаркете. Приметы подозреваемого: на вид 40-45 лет, высокий, был одет в черную куртку, черно-белый шарф, черную шапку.

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Комментарии 1

04 февраля 2017, 11:39 Горожанин
Человек культурно положил в ячейку,что бы не подумали,что в магазине спер.Там видимо тоже гранаты в продаже есть)Но забыл забрать.Теперь ищут,что бы вернуть потерю)
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