Ночью спасатели предотвратили взрыв жилого дома в Кирове

Пожарные предотвратили взрыв жилого дома в Нововятском районе в Кирове. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области.

Хозяин дома на улице Мопра позвонил "01" в 02.14 ночи. Он проснулся, услышав хлопки. Горели хозпостройки, огонь уже перешел на крышу жилого дома. На место прибыли восемь пожарных расчетов.

Забежав внутрь огнеборцы обнаружили несколько газовых баллонов и вынесли их наружу, что предотвратило возможный взрыв. Людей в доме не было. Как оказалось, хозяин успел покинуть помещение до прибытия пожарных, но при попытке зайти в горящий дом, чтобы спасти имущество, получил ожоги, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Предположительно, огонь вспыхнул из-за аварийного режима работы электрооборудования. Идет проверка, выясняются все подробности случившегося.