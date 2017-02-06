Министром образования Кировской области может стать директор физмат лицея

Директор физико-математического лицея Михаил Исупов может стать исполняющим обязанности министра образования Кировской области. Об этом назначении на своей страничке в Twitter написал депутат Гордумы Алексей Кузьмин.

Депутат ГорДумы Михаил Исупов назначен и.о. министра образования Кировской области. Достойный и хозяйственный человек для этой должности. — Алексей Кузьмин (@kuzminaleksei) 6 февраля 2017 г.

Однако пока официального указа о назначении Михаила Исупова на пост министра образования не было опубликовано. Как пишет devyatka.ru, Михаилу такое предложение действительно поступало, но официального решения главы региона по этому вопросу пока не было.

Напомним, в июле 2006 года Михаил Исупов стал директором физико-математического лицея, а в марте 2012 года он стал депутатом Кировской городской Думы V созыва.