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Главная Новости Водители троллейбусов в Кирове массово написали заявление руководству

Водители троллейбусов в Кирове массово написали заявление руководству

06 февраля 2017, 18:47 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото progorod43.ru
Сотрудники требуют выполнения трудовых обязательств

В Кирове водители рогатого транспорта массово написали заявление руководству со своими требованиями. Об этом редакции сообщил источник в "АТП".

Сотрудники потребовали от руководителей обеспечить их специальными средствами защиты, которые необходимы для ежедневной работы. 

Нам уже несколько лет не выдают необходимые жилеты, мыло и диэлектрические перчатки, которые протестированы до 1000 вольт. Они нам необходимы, потому что почти каждый день нам нужно поправлять рога троллейбусов. Сейчас мы за свои деньги покупаем обычные хлопчатобумажные перчатки. Естественно, они пропускают электричество. Меня уже несколько раз било током,  - поделился источник в "АТП".

Напомним, руководство кировского автотранспортного предприятия могло быть замешано в сомнительных финансовых отношениях с другими перевозчиками. Более того в декабре 2016 года в АТП проходили обыски. Их проводили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

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Комментарии 1

06 февраля 2017, 19:49 Горожанин
Ага. Тока водители сами неадекваты. Меня один раз из-за такого с крыши скинуло, хорошо зима и снега было много: кабель попал под штангет (на ТО-1 выяснилось) выехал на площадку, стали вытаскивать. Говорю ему высоко не поднимай, так он, зараза не слушает, болтает с приятелем и отпускает на полную и касается линии. Башмак и уголь в д.э. перчатках не заменить, всегда х.б. используют. Д.э. тока снять с линии в мокрую погоду, да в в оборудование лазить. А рукавицы им вообще нафиг не нужны. Рулить в них один фиг не удобно. Чем жаловаться, посмотрели бы как мазутчик и аккумуляторщик работают.
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