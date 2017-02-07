В Кирове ищут двоих пропавших подростков

Последний раз их видели 6 февраля
В Кирове ищут двоих пропавших подростков07 февраля 2017, 08:31 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
"Лиза Алерт"
В Кирове ищут двоих пропавших школьников из Кирово-Чепецка. Об этом сообщили активисты поискового отряда "Лиза Алерт".
Последний раз их видели 6 февраля около 11:40. С тех пор родственники ничего не знают об их местонахождении.
Рудиков Никита, 12 лет
Приметы:
- рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, серые глаза, русые волосы;
- был одет в темно-синюю куртку, голубые штаны, шапку с красной полосой.
Витвинов Максим, 13 лет
Приметы:
- рост 160 сантиметров, нормального телосложения, серые глаза, русые волосы;
- был одет в куртку и штаны "защитного" цвета, темную шапку.
Если вам известно местонахождение подростков, то сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 02, 102.
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