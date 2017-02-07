В Кирове ищут двоих пропавших подростков

В Кирове ищут двоих пропавших школьников из Кирово-Чепецка. Об этом сообщили активисты поискового отряда "Лиза Алерт".

Последний раз их видели 6 февраля около 11:40. С тех пор родственники ничего не знают об их местонахождении.

Рудиков Никита, 12 лет

Приметы:

рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, серые глаза, русые волосы;

был одет в темно-синюю куртку, голубые штаны, шапку с красной полосой.



Витвинов Максим, 13 лет

Приметы:

рост 160 сантиметров, нормального телосложения, серые глаза, русые волосы;

был одет в куртку и штаны "защитного" цвета, темную шапку.

Если вам известно местонахождение подростков, то сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 02, 102.

