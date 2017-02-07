МЧС предупреждает кировчан о продолжительных морозах

ГУ МЧС России по Кировской области предупреждает жителей региона о сильных морозах, которые будут держаться несколько дней.

Кировчан просят по возможности отказаться от длительных прогулок и поездок на дальние расстояния.

Соблюдайте требования пожарной безопасности. Не перегружайте электросеть, не перетапливайте печи. Будьте осторожны при эксплуатации теплонагревательных приборов и бытового газа. По возможности откажитесь от длительных прогулок. Если вам все-таки необходимо выйти на улицу, то примите профилактические меры, чтобы избежать обморожения и переохлаждения. Особое внимание уделите детям, - сказали в МЧС.

Напомним, что эта рабочая неделя в Кирове будет морозной. По крайней мере, такая ситуация продлится до выходных. Подробный прогноз погоды на каждый рабочий день вы можете найти здесь.