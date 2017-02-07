Эпидемия гриппа в Кирове: классы в 28-ми школах закрыты на карантин

В Кирове продолжает расти заболеваемость ОРВИ среди детей школьного и дошкольного возраста. С 3 по 6 февраля заболевших стало, примерно, на 300 больше.

В пресс-службе администрации Кирова рассказали, что с пятницы 3 февраля по понедельник 6 февраля заболеваемость ОРВИ в муниципальных школах и детских садах выросла с 8, 06% до 8,68%. На карантине остаются 74 класса в двадцати восьми школах: №№1, 2, 7, 8, 9, 10, 14,16,18, 20, ЛИнТех№28, 34, 42, Гимназия №46, 51, 52, 53, 57, 59, 61, 62, 66,70,71,74, ЛГ, ХТЛ, ВПГ. В школе 27 вынужденные каникулы продлятся до 8 февраля. В детсадах рост заболеваемости составил с 9,88% до 10,05%. На карантин закрыты 19 групп в 12 детских садах.

Напмним, что в связи с ростом заболеваемости в школах и детских садах Кирова введены усиленные санитарно-эпидемические мероприятия.