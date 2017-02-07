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В Киров приедет министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

07 февраля 2017, 14:10 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
government.ru
Визит министра запланирован на ближайшее время

В Кирове ждут визита министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой. Об этом 7 февраля врио губернатора Игорь Васильев сообщил журналистам на пресс-конференции.

В пресс-центре правительства Кировской области сказали, что точной даты, когда приедет министр, пока нет. Однако это произойдет в самое ближайшее время. Что касается программы визита, то о ней тоже станет известно позднее. 

Источник, близкий к ситуации, рассказал нам, что в областной больнице медикам по случаю приезда министра купили новые халаты, попросили в день визита чиновницы надеть туфли с каблуками и накраситься. 

Напомним, что о приезде министра здравоохранения стали говорить еще в ноябре 2016 года. Тогда сообщалось, что рабочий визит Вероники Скворцовой запланирован на начало декабря 2016 года. В планах - встреча с Игорем Васильевым и обсуждение важных вопросов, касающихся здравоохранения. 

Последний раз министр здравоохранения приезжала в Киров в 2014 году. Тогда она посетила предприятие "Нанолек" и Food Zavod.

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