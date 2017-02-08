Невеста Белых получила официальный ответ о причине отказа в регистрации брака

Адвокат невесты бывшего губернатора Кировской области Даниил Берман написал на своей страничке в Facebook о том, что в ближайшее время Екатерина Рейферт не будет давать журналистам никаких комментариев и интервью.

Объясняется это тем, что Екатерина будет полностью сосредоточена на ситуации со здоровьем ее жениха.

Екатерина Игоревна в ближайшем будущем давать комментарии или интервью без острой необходимости не планирует, так как считает, что на текущий момент все необходимое сказано и сейчас уместнее сосредоточиться на ситуации со здоровьем Никиты Юрьевича. По ее просьбе комментировать ситуацию буду я, — рассказал Даниил Берман.

Также 27 января Басманный суд Москвы рассматривал одну из жалоб Екатерины Рейферт на действия следствия, которое долгое время игнорировало все ее запросы.

После того, как мы вышли из зала, Екатерине впервые за долгое время вручили копию ответа на одно из обращений, — пишет адвокат.

В документе, по информации rbc.ru, говорилось, что Екатерина Рейферт является свидетелем по делу, поэтому ей отказано в свидании с Никитой Белых для регистрации брака.