Стало известно, сколько кировчан никогда не задерживаются на работе

Инфографика по профессиям
Стало известно, сколько кировчан никогда не задерживаются на работе08 февраля 2017, 22:03 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото progorod43.ru
Появились сведения о том, как часто сотрудники компаний Кировской области задерживаются на работе. Об этом сообщает Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.
Оказалось, что большинству кировчан после завершения трудового дня приходится оставаться на рабочем месте как минимум раз в неделю (78%): 13% задерживаются на работе каждый день, 43% – несколько раз в неделю, 22% – не более одного раза в неделю. Никогда не задерживаются на работе лишь 7% респондентов.
Комментарии 3
Поделись комментариями