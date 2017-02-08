Стало известно, сколько кировчан никогда не задерживаются на работе

Появились сведения о том, как часто сотрудники компаний Кировской области задерживаются на работе. Об этом сообщает Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.

Оказалось, что большинству кировчан после завершения трудового дня приходится оставаться на рабочем месте как минимум раз в неделю (78%): 13% задерживаются на работе каждый день, 43% – несколько раз в неделю, 22% – не более одного раза в неделю. Никогда не задерживаются на работе лишь 7% респондентов.

Люди каких профессий чаще всего засиживаются на работе допоздна, узнайте в нашей инфографике.