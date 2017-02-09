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Главная Новости В Кирове на судебного пристава завели два уголовных дела

В Кирове на судебного пристава завели два уголовных дела

09 февраля 2017, 12:10 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 12+
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Бывшего сотрудника УФССП обвиняют в служебном подлоге

В Кирове на бывшего судебного пристава завели уголовные дела. Обвиняемую подозревают в служебном подлоге. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

В октябре 2016 года судебный пристав-исполнитель неоднократно составляла документы об отсутствии результата принятых мер по поиску имущества должников, которое могли взыскать. Следователи считают, что судебный пристав не занималась проверкой данных о наличии или отсутствии у должников имущества и выносила неправомерные постановления об окончании исполнительных производств.

В ведомстве пояснили , что на судебного пристава-исполнителя завели два уголовных дела по части 1 статье 292 УК РФ (служебный подлог).

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