В Кирове на судебного пристава завели два уголовных дела

В Кирове на бывшего судебного пристава завели уголовные дела. Обвиняемую подозревают в служебном подлоге. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

В октябре 2016 года судебный пристав-исполнитель неоднократно составляла документы об отсутствии результата принятых мер по поиску имущества должников, которое могли взыскать. Следователи считают, что судебный пристав не занималась проверкой данных о наличии или отсутствии у должников имущества и выносила неправомерные постановления об окончании исполнительных производств.