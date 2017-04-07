Глава горадминистрации проверит тротуар у женской консультации

7 апреля глава горадминистрации Александр Перескоков поставил задачу перед дорожниками - бросить все силы на очистку улиц от мусора и снега. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Глава администрации поручил прибрать центральную часть города.

На Орловской еще лежат горы грязного снега и глыбы льда. Их нужно немедленно ворошить, пока погода позволяет. Прометайте тротуары, очищайте прилотковую часть. Черноты в городе быть не должно, - сказал, обращаясь к подрядчикам, глава администрации Кирова Александр Перескоков.

Также на днях глава горадминистрации поручил САХ проложить временные деревянные тротуары к женской консультации на Преображенской улице. Там нет асфальта, поэтому из-за растаявшего снега образовалась настоящая каша. По такой грязи ходить невозможно:

Однако сегодня, 7 апреля, выяснилось, что поручение не выполнили.

Тротуар у поликлиники на Преображенской сделан? – обратился Александр Перескоков к руководству САХ.

Там глина по колено, и оборудование деревянного тротуара будет неэффективно, - пояснил директор САХ Александр Хорошавцев. Начальник управления благоустройства и транспорта Вячеслав Симаков добавил, что подрядчик предлагал проложить на этом участке деревянные поддоны. Основание у таких поддонов не сплошное, а с промежутками, это травмоопасно, - сказал Вячеслав.

Я не хочу выслушивать объяснения, почему вы не выполнили поручение. Вы сейчас должны были доложить о том, что возле медучреждения все условия для комфортного передвижения пешеходов – а в их числе и беременные женщины - созданы. Однако вы ничего не сделали, хотя там нужно-то всего 10 метров тротуара. Я вас предупреждаю: если сегодня у женской консультации не будет наведен порядок, вы получите дисциплинарное наказание. Задача поставлена – решайте ее. Выполнение проверю лично, - сказал Александр Перескоков.

Вячеслав Симаков заверил, что сегодня же к вечеру возле поликлиники появится тротуар с временным покрытием, выполненным с применением асфальтового гранулята.