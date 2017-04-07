Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Люди говорят Конкурсы Приложение «Pro Город» Уроки русского и литературы Проверить штрафы Опрос: доставка газет
Тесты Доступно про авто Новостройки города Онлайн торговый центр 45000 объявлений Красота и здоровье Авто в городе Работа в городе LADA с выгодой Надо брать Доставка листовок
Главная Новости Глава горадминистрации проверит тротуар у женской консультации

Глава горадминистрации проверит тротуар у женской консультации

07 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
фото администрации города Кирова
К вечеру дорожники пообещали, что там появится новый тротуар

7 апреля глава горадминистрации Александр Перескоков поставил задачу перед дорожниками - бросить все силы на очистку улиц от мусора и снега. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. 

Глава администрации поручил прибрать центральную часть города.

На Орловской еще лежат горы грязного снега и глыбы льда. Их нужно немедленно ворошить, пока погода позволяет. Прометайте тротуары, очищайте прилотковую часть. Черноты в городе быть не должно, - сказал, обращаясь к подрядчикам, глава администрации Кирова Александр Перескоков.

Также на днях глава горадминистрации поручил САХ проложить временные деревянные тротуары к женской консультации на Преображенской улице. Там нет асфальта, поэтому из-за растаявшего снега образовалась настоящая каша. По такой грязи ходить невозможно: 

Однако сегодня, 7 апреля, выяснилось, что поручение не выполнили. 

Тротуар у поликлиники на Преображенской сделан? – обратился Александр Перескоков к руководству САХ.

Там глина по колено, и оборудование деревянного тротуара будет неэффективно, - пояснил директор САХ Александр Хорошавцев.

Начальник управления благоустройства и транспорта Вячеслав Симаков добавил, что подрядчик предлагал проложить на этом участке деревянные поддоны.

Основание у таких поддонов не сплошное, а с промежутками, это травмоопасно, - сказал Вячеслав.

Я не хочу выслушивать объяснения, почему вы не выполнили поручение. Вы сейчас должны были доложить о том, что возле медучреждения все условия для комфортного передвижения пешеходов – а в их числе и беременные женщины - созданы. Однако вы ничего не сделали, хотя там нужно-то всего 10 метров тротуара. Я вас предупреждаю: если сегодня у женской консультации не будет наведен порядок, вы получите дисциплинарное наказание. Задача поставлена – решайте ее. Выполнение проверю лично, - сказал Александр Перескоков.

Вячеслав Симаков заверил, что сегодня же к вечеру возле поликлиники появится тротуар с временным покрытием, выполненным с применением асфальтового гранулята.

Читайте также: 

В Кирове ищут пропавшего несколько дней назад молодого мужчину 

В Кировской области зарегистрирован первый пострадавший от укуса клеща 

Комментарии 4

07 апреля, 16:20 Иван
Перескоков ты ноль, тебя никто не слушает, твои распоряжения не выполняются, уйди , освободи место. А Васильева похоже его работа устраивает, молодцы, так держать! Не видать Васильеву губернаторской должности как своих ушей , если его подчинённые уи валяют!
Ответить
07 апреля, 18:02 Горожанин
Дурак не дурак а все верно сказал... Забили на него ...никто он получается
Ответить
07 апреля, 22:17 Гость
Да им всю зиму всем похеру был этот участок Преображенки.Народ всю зиму там ползал, а не ходил.Как отдали тратуары САХу, ни какого порядка на второстепенных улицах не стало.Раньше эти участки ЖЭКи гребли и то чище было.Было с кого спросить.А сейчас хер дозвонишься, а если дозвонишься ответят что работают.Ага,охотно верим,дальше продолжаем месить грязь,ломать ноги.Мягко прокомментировал. При случае в глаза выскажу.
Ответить
08 апреля, 06:23 КВр-0,8к
Проверил и дальше, что? Это новость дня. Таких проблемных мест ну просто куча, вспомните про бабку у Колизея. Она тоже об этом кричала. За этим должен не он следить. Какой-то пиар. Если уж так хочет он увидеть это место приедь да посмотри за чем на всю область об говорить.
Ответить

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Ваше сообщение

Следующая новость

Новость дня

В Кирове во вторник завоют сирены Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
15 фото самых дорогих квартир в Кирове, которые выставлены на продажу Читать
сегодня
Внимание: газета «Мой Pro Город» и «Юркин Парк» объявляют суперконкурс Читать
08 апреля
В Кирове прошла Всероссийская акция «Тотальный диктант» Читать
Посмотреть все

Полезно знать

15 декабря 2016 Отдых как в санатории, только в городе!
06 апреля Горячая вакансия на портале "Pro Город": мы ищем разработчика
22 марта Жилой комплекс на Заводской активно растет
05 апреля Наиболее частые заблуждения об инфекциях, передающихся половым путем
04 апреля Экономьте до 15 тысяч рублей в год: вашей обуви больше не страшны вода и грязь!

Новости России и мира

вчера
Перед ЧМ по футболу ужесточили наказание для буйных болельщиков
05 апреля
Мария Гайдар стала советником президента Украины Петра Порошенко
04 апреля
Следственный комитет РФ опубликовал список погибших при теракте в Петербурге
04 апреля
МЧС опубликовало список пострадавших при взрыве в метро
03 апреля
Появилось фото предполагаемого виновника взрыва в Петербурге
Посмотреть все

Новости афиши

08 апреля, 11:50
Топ кино на выходные: "Время первых" и "Уйти красиво"
06 апреля, 13:42
В Александровском саду откроется выставка инстаграм-фотографий
05 апреля, 19:20
Тотальный диктант в Кирове: пять интересных фактов акции
Посмотреть все

Полезно знать

05 апреля Наиболее частые заблуждения об инфекциях, передающихся половым путем
04 апреля Экономьте до 15 тысяч рублей в год: вашей обуви больше не страшны вода и грязь!
15 декабря 2016 Отдых как в санатории, только в городе!
06 апреля Горячая вакансия на портале "Pro Город": мы ищем разработчика
22 марта Жилой комплекс на Заводской активно растет

#ЛицаГорода

27 8
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
25 2
День счастья в Кирове с газетой "Мой Pro Город"
31 2
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
16 10
Подборка из Instagram: 14 самых ярких и позитивных фото кировчан
31 21
Город в лицах: узнай себя и получи билеты в кино
12 0
11 фото из Instagram: как кировчанок поздравили с 8 Марта
29 0
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
Смотреть все Всего альбомов: 49
Новостная лента Авто Компании Разместить рекламу Мобильная версия
Полное или частичное цитирование материалов сайта, возможно только с гиперссылкой на источник. Мнение редакции может не совпадать с мнениями, высказанными в интервью, комментариях пользователей или прямой речи персонажей публикаций. Редакция не несет ответственности за текст комментариев читателей и материалов.



Материалы с сайта mprogorod.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-58534 от 04 июля 2014 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru