Видео: в центре Кирова водитель «Приоры» остановился перед светофором, вышел из авто и станцевал

Кировчанка Дарья Сычева прислала в редакцию забавную видеозапись. Девушка стала свидетельницей того, как в центре Кирова водитель «Лады» остановился перед светофором на красный свет, вышел из машины и станцевал.

Видео было снято в 12:25 на перекрестке улиц Карла Маркса и Преображенской.

После короткого танца веселый водитель сел за руль и продолжил путь, - рассказала Дарья. - Судя по всему, у водителя было ну очень хорошее настроение

Настроение после зажигательного танца поднялось и у водителей, которые ехали следом за машиной танцора.

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