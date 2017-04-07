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Главная Новости Видео: в центре Кирова водитель «Приоры» остановился перед светофором, вышел из авто и станцевал

Видео: в центре Кирова водитель «Приоры» остановился перед светофором, вышел из авто и станцевал

07 апреля 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
скриншот с видео Дарьи Сычевой
В Кирове водитель «Приоры» вышел из авто и станцевал

Кировчанка Дарья Сычева прислала в редакцию забавную видеозапись. Девушка стала свидетельницей того, как в центре Кирова водитель «Лады» остановился перед светофором на красный свет, вышел из машины и станцевал.

Видео было снято в 12:25 на перекрестке улиц Карла Маркса и Преображенской. 

После короткого танца веселый водитель сел за руль и продолжил путь, - рассказала Дарья. - Судя по всему, у водителя было ну очень хорошее настроение      

Настроение после зажигательного танца поднялось и у водителей, которые ехали следом за машиной танцора. 

Важно: если вы стали очевидцем какого-либо происшествия или увидели что-нибудь интересное, звоните нам по телефону 43-34-43 или присылайте новости через мобильное приложение «Народный корреспондент». Не проходите мимо, делайте новости вместе с нами.

За видео Дарья Сычева получит 400 рублей

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Комментарии 14

07 апреля, 17:21 сергей
95 или 05?
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07 апреля, 18:00 Kнязь Милославский
Проверить его на наркотики, и показать психиатру, возможно этот человек шизоид и его следует лечить в дурдоме
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07 апреля, 18:04 Акын
Ему СМС пришла, что сын родился!
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07 апреля, 21:36 Захар
Kнязь Милославский
Проверить его на наркотики, и показать психиатру, возможно этот человек шизоид и его следует лечить в дурдоме
Дурак?
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07 апреля, 22:32 Горожанин
А на кавказе на дороге в присядку пляшут?
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07 апреля, 23:02 Горожанин
Kнязь Милославский
Проверить его на наркотики, и показать психиатру, возможно этот человек шизоид и его следует лечить в дурдоме
Он никому не мешал,ничего не нарушил,станцевал и молодец,никому не нахамил ,а если ты можешь лучше покажи это,это их национальный танец,А,ЧТО У ТЕБЯ ЕСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО,ЧЕМ ТЫ МОЖЕШЬ ГОРДИТЬСЯ,у нас только осуждать могут хорошо,а выучить русский танец и сплясать никто не научился и все свое культурное наследие заливают пивом,спляши так же комаринскую,казачка,русскую плясовую и поверь,любой кавказец тебя уважать только будет,ведь за любовь к своему наследию уважают,а не за треп в интернете?!.....
Ответить
07 апреля, 23:04 Горожанин
Новостью ниже пару оштрафовали за хождение по проезжей части.А этому танцору все простят?Или он неприкасаемый?
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07 апреля, 23:06 Светлана
Акын
Ему СМС пришла, что сын родился!
Ну, конечно же, родился сын или дочка!!! :)))))))
Ответить
07 апреля, 23:08 уу
Горожанин
Он никому не мешал,ничего не нарушил,станцевал и молодец,никому не нахамил ,а если ты можешь лучше покажи это,это их национальный танец,А,ЧТО У ТЕБЯ ЕСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО,ЧЕМ ТЫ МОЖЕШЬ ГОРДИТЬСЯ,у нас только осуждать могут хорошо,а выучить русский танец и сплясать никто не научился и все свое культурное наследие заливают пивом,спляши так же комаринскую,казачка,русскую плясовую и поверь,любой кавказец тебя уважать только будет,ведь за любовь к своему наследию уважают,а не за треп в интернете?!.....
а тиктоник если
Ответить
07 апреля, 23:10 Офицер
Кавказец таким образом по карманам искал телефон.
У них когда рождается сын, а не дочь они готовы отчебучить чего угодно.
Хорошо, что не палил из пистолета.
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07 апреля, 23:36 Горожанин
уу
а тиктоник если
А какая культура у тиктоника,танец без идеи,ради красивых движений?!.
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07 апреля, 23:40 Горожанин
А ты какое право имеешь как русский русскому,говорить,что бы он валил в горы...тогда давай скажем якут-вали в тундру,тогда про нас можно сказать славяне-валите в лес да степи,ты какое право имеешь так говорить,ТЫ КТО ТАКОЙ ,ТЫ ЧЕГО В ЖИЗНИ ДОБИЛСЯ???
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08 апреля, 06:49 Горожанин
Захар
Дурак?
Просто детенышь
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13 минут назад Горожанин
Развелось, блин, чурбанья, пока хотя бы не стреляют. Если им на их место не указать, эти осло*бы палить скоро начнут. Дома у себя так выёживайтесь, на Вятке другая культура, чтите.
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