Видео: в центре Кирова водитель «Приоры» остановился перед светофором, вышел из авто и станцевал

Видео: в центре Кирова водитель «Приоры» остановился перед светофором, вышел из авто и станцевал07 апреля 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
скриншот с видео Дарьи Сычевой
В Кирове водитель «Приоры» вышел из авто и станцевал
Кировчанка Дарья Сычева прислала в редакцию забавную видеозапись. Девушка стала свидетельницей того, как в центре Кирова водитель «Лады» остановился перед светофором на красный свет, вышел из машины и станцевал.
Видео было снято в 12:25 на перекрестке улиц Карла Маркса и Преображенской.
После короткого танца веселый водитель сел за руль и продолжил путь, - рассказала Дарья. - Судя по всему, у водителя было ну очень хорошее настроение
Настроение после зажигательного танца поднялось и у водителей, которые ехали следом за машиной танцора.
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07 апреля, 17:31
Комментарии 14
У них когда рождается сын, а не дочь они готовы отчебучить чего угодно.
Хорошо, что не палил из пистолета.
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