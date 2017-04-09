В понедельник в Кирове от электричества отключат часть домов

Электричества в некоторых домах не будет весь рабочий день
В понедельник в Кирове от электричества отключат часть домов09 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
Pixabay
В понедельник, 10 апреля, в Кирове несколько домов планово отключат от электричества. Об этом рассказали в горадминистрации.
В некоторых домах электричества не будет целый рабочий день. График отключения электричества:
- с 8:30 до 17:00 - улица Преображенская, 86,90,84б,84;
- улица Московская, 87,89;
- станция Киров-Котласская;
- переулок Энгельса, 4;
- поселок Боровое, 1-8;
- СДТ "Лесник-5";
- Коминтерн, улица Луговая, 28-64;
- улица Преображенская, 84,109,113,111/1,105;
- улица Загородная, 9,15,13;
- с 9:00 до 16:00 - Порошино, переулок Марковский, 21-39;
- с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 - улица Шорина, 18б;
- с 8:15 до 17:00 - улица Милицейская, 9,11;
- улица Казанская, 109/1,109а;
- улица Ленина, 116,114б;
- улица Пролетарская, 14;
- с 8:30 до 16:00 - улица Ленина, 112,112б,119,117,110,121;
- улица Пролетарская, 22;
- с 13:00 до 16:00 - улица Герцена, 53а;
- улица Комсомольскаяя, 43,39,42б;
- 1-й гороховский переулок, 41,43;
- с 8:00 до 10:00 - 5-й дачный переулок, 5;
- с 9:30 до 12:00 - улица Молодой Гвардии, 25/1;
- с 9:00 до 15:00 - улица Сплавная,19,25,23а,20,22,22а,24,24а,26,29,31;
- 1-й рейдовый переулок, 4,7,8,6.
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