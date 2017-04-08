В Кирове прошла Всероссийская акция «Тотальный диктант»

В субботу, 8 апреля, в Кирове состоялась ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант». Организаторами мероприятия выступили ВятГУ и газета "Мой Pro Город". В пяти аудиториях университета собрались более 600 участников.

Автором текста диктанта в этом году стал российский писатель Леонид Юзефович. Каждая часть диктанта — это небольшое эссе про Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. После акции кировчане поделились своими впечатлениями.

Было очень интересно. Текст синтаксически не такой сложный, а вот с орфографией у меня были трудности. Я давно знаю про эту акцию, не первый раз участвую. В прошлом году у меня была не очень приятная оценка. В этом рассчитываю на четверку, — поделилась Елизавета Коновалова, радиоведущая.

Текст на этот раз был несложный, об этом говорит и Ксения Лицарева, декан факультета филологии и медиакоммуникаций ВятГУ, которая диктовала текст в одной из аудиторий.

Я считаю, что это был простой диктант. Намного проще, чем в прошлом году. Очень внятный текст. Там есть, конечно, несколько спорных моментов, но мне бы хотелось, чтобы большая часть пришедших кировчан справилась с диктантом. Сразу после акции мы начали проверять работы. В прошлом году мы ушли из университета в девять часов вечера, но все успели проверить за один день, — объяснила Ксения Станиславовна.

Подробный фотоотчет о том, как прошла акция, смотрите на нашем портале чуть позже.

Напомним, «Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция, в рамках которой все желающие могут написать диктант на русском языке, проверив свои знания в области правописания, а также повысить собственную грамотность в ходе разбора ошибок. Девиз акции: «Писать грамотно — модно».