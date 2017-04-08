На митинг против террора пришли тысячи кировчан

На митинг против террора пришли тысячи кировчан08 апреля 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
Ксении Земцовой
Память погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга почтили минутой молчания
В субботу, 8 апреля 2017 года, в Кирове на Театральной площади прошел митинг против террора. Мероприятие началось в 10 часов. К этому времени дороги у главной площади города были уже перекрыты, а на самой площади собрались более тысячи кировчан.
Поучаствовать в акции пришли представители партий, чиновники, общественники и просто те, кто не остался равнодушным к трагедии в Санкт-Петербурге.
Началось мероприятие с минуты молчания. Потом взял слово глава региона Игорь Васильев.
Также с речью выступили представители политических партий, общественных организаций, общественной палаты. Руководитель организации «Жители блокадного Ленинграда» Татьяна Кармазина пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим при взрыве в Петербурге.
Стоит отметить, что подобные акции проходили сегодня во многих городах России.
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