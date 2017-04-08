На митинг против террора пришли тысячи кировчан

В субботу, 8 апреля 2017 года, в Кирове на Театральной площади прошел митинг против террора. Мероприятие началось в 10 часов. К этому времени дороги у главной площади города были уже перекрыты, а на самой площади собрались более тысячи кировчан.

Поучаствовать в акции пришли представители партий, чиновники, общественники и просто те, кто не остался равнодушным к трагедии в Санкт-Петербурге.

Началось мероприятие с минуты молчания. Потом взял слово глава региона Игорь Васильев.

Также с речью выступили представители политических партий, общественных организаций, общественной палаты. Руководитель организации «Жители блокадного Ленинграда» Татьяна Кармазина пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим при взрыве в Петербурге.

Стоит отметить, что подобные акции проходили сегодня во многих городах России.